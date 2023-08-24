東亞銀行半年多賺75.8%　派息36仙

集團表示，業績受惠於市場利率上升，以及香港與內地全面通關後，商業活動復常。這些因素抵銷由內地商業房地產客戶流動性問題對資產質素所帶來的持續壓力。

期內，集團的淨利息收入增加38%至80.45億元。在利率上升的環境下，淨息差由1.42%擴闊至2.03%。服務費及佣金收入淨額上升0.6%，至14.5億元。來自貸款業務和第三方保單銷售的淨服務費及佣金分別增長17.3%和15.7%。然而，此升幅被投資產品和證券經紀佣金的下降所抵銷。由於市場情緒低迷，客戶的投資活躍度仍然處於低位，但已較2022年下半年有所改善。

上半年，集團的金融工具之減值損失為24.92億元，雖然錄得按年升幅，但較2022年下半年的水平有所下降。減值貸款比率由2022年12月底的2.39%，上升至2023年6月底的2.56%。香港業務的減值貸款比率由2.92%下降至2.85%，而中國內地業務的減值貸款比率則由2.75%上升至3.15%。已扣除減值損失後之經營溢利為31.9億元，上升102.4%。