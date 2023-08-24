滙豐推社交媒體加真人招聘　料零售銀行前線將增近2成

滙豐表示，將舉辦「Knock Knock開門見工」招聘計劃，以結合社交媒體及真人的方式，聘員加入零售銀行成為前線精英，於分行及客戶聯絡及遙距服務中心服務客戶，以配合業務持續增長。計劃會於本周六(26日)在銅鑼灣舉行快閃宣傳揭開序幕。

其後，滙豐將於9月4日舉辦24小時限定Instagram Story招聘日。申請人只需於Instagram Stories中回答5條簡單問題，經初步篩選後，即有機會與滙豐招聘團隊接觸，探討在銀行前線工作的機會。第三階段將在9月舉行，獲選者將於分行面試，並有機會即場獲得有條件錄取。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管彭淑貞表示，隨着服務需求增長及業務擴展，滙豐舉辦業界首個結合社交媒體及真人的招聘活動，希望跳出傳統框架，吸引不同經驗及背景的人士加入滙豐大家庭，為香港超過500萬名個人客戶服務。透過是次活動及恒常招聘，預計2023年零售銀行新聘的前線員工數量將按年增加近兩成，客戶經理的招聘名額更會較去年多7成。

此外，滙豐今年對外推出了名為Accelerating Wealth Programme的客戶經理招聘計劃，協助沒有財富管理前線經驗的人士實現職場轉型，在財富管理領域重新出發，並發展所長。計劃將為該等人士提供維期10至14周的專業培訓，協助他們將過往累積的經驗和技能轉移並發揮在新崗位上。