【高盛推介】美團公布業績前連升 資金兩邊部署
2023年08月24日 13:11
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高盛(亞洲)有限責任公司：將於今日(24日)公布業績的美團，昨日(23日)重上130港元水平，升約0.9%，今早繼續做好。高開約1.2%後升幅擴大，最高見137.2元的過去兩周高位。現報137.5元，升約5.5%。市場料美團今年中期，經調整溢利淨額介乎92.76億至108.98億元人民幣；收入介乎1,251.28億至1,262.17億元人民幣，按年上升28.7%至29.8%。
觀察個股輪證資金流向，美團好倉於上周三至本周二共錄得約1,390萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於上周五至本周三皆錄得資金流入，合共約220萬元。
觀察港股通資金流向，美團於昨日繼續獲北水買入，錄得約3.1億元資金淨買入。
投資者如看好美團，認購證方面的貼價選擇可留意美團購(16519)。輕微價外選擇可留意中年期美團購(17511)。低面值選擇可留意美團購(15143)。牛證方面可留意美團牛(69131)，與現價有約15元收回距離。
美團購16519，行使價138.08元，2023年11月24日到期，實際槓桿6.0倍，行使價150元以下、街貨低於30%產品中最高槓桿。
美團購17511，行使價150.1元，2024年3月25日到期，實際槓桿4.6倍，輕微價外、中年期。
美團購15143，行使價170.1元，2023年12月22日到期，實際槓桿7.1倍，低面值。
美團牛69131，收回價120元，行使價117元，換股比率100，槓桿比7.0倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
美團沽15730，行使價130.7元，2023年10月24日到期，實際槓桿7.5倍，行使價100元以上、2個月期以上產品最高槓桿。
美團熊52937，收回價160元，行使價163元，換股比率500，槓桿比率5.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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