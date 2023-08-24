搵AI谷生意？高盛：華爾街將靠此與客戶溝通

高盛資訊總監Marco Argenti接受外媒訪問時稱，他與硅谷任何同行一樣，都對人工智能(AI)感到興奮。「AI可能是我見過的最大革命或變化之一。我們相信，AI不僅可以大為顛覆我們的行業，而且可以顛覆所有數碼、所有資訊和知識行業。」

身為科技界資深人士的Argenti，曾任職亞馬遜網絡服務和諾基亞，之後加入高盛。他試圖將工程師的理念帶到該行，敦促其開發人員與客戶合作，了解他們需要甚麼解決方案以及原因。

他指，「工程師的角色已經發生變化，如今數據科學、傳統開發及商業混合，形成這種強大組合，我認為這確實推動任何公司的戰略議程。」這些工程師是如何使用AI？他指，將其視為編碼員和電腦之間的一種轉換器，以提高工程生產力。

Argenti並提出一種情況，可以使用大型語言模型來總結相關新聞，並將其傳遞給銀行家，以及哪些客戶可能會受到影響，以及與他們對話重點。「我認為實際上離這個目標並不遠。」他指，「現在真正的挑戰是，如何確保安全及共享的信息準確可信，對我們來說也一直是重點。」