【高盛推介】港交所低位反彈　上試290元

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所公布業績後，股價失守300港元關口兼持續回吐，昨日(23日)更跌至280元水平底部，今(24日)早反彈。早上高開約1.4%後升幅擴大，最高見289.2元。現報289元，升約3%。

日前中證監副主席李超出席活動時表示，未來將繼續推動中港兩地資本市場合作，並將推動大宗交易、REITs等更多產品納入互聯互通。此外，有券商於港交所上周三公布業績後，指港交所受惠於成本控制的效益好過預期，業績合乎預期，並維持對其「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，港交所好倉於近期獲資金積極吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,340萬元，為同期3大資金流入的個股相關資產之一。

港交購18367，行使價326.2元，2023年12月20日到期，實際槓桿9.9倍，活躍條款。

港交購17448，行使價300.2元，2023年10月26日到期，實際槓桿11.7倍，行使價330元以下產品最高槓桿。

港交購17063，行使價360.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿11.5倍，低面值。

港交牛63192，收回價270元，行使價268元，換股比率500，槓桿比率10.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

港交牛59868，收回價260元，行使價258元，換股比率500，槓桿比率8.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

港交沽12128，行使價265.68元，2023年11月27日到期，實際槓桿10.8倍，3個月期以上產品最高槓桿。

港交熊52033，收回價320元，行使價322元，換股比率500，槓桿比率7.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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