【高盛推介】港交所低位反彈 上試290元
2023年08月24日 14:29
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所公布業績後，股價失守300港元關口兼持續回吐，昨日(23日)更跌至280元水平底部，今(24日)早反彈。早上高開約1.4%後升幅擴大，最高見289.2元。現報289元，升約3%。
日前中證監副主席李超出席活動時表示，未來將繼續推動中港兩地資本市場合作，並將推動大宗交易、REITs等更多產品納入互聯互通。此外，有券商於港交所上周三公布業績後，指港交所受惠於成本控制的效益好過預期，業績合乎預期，並維持對其「買入」評級。
觀察個股輪證資金流向，港交所好倉於近期獲資金積極吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,340萬元，為同期3大資金流入的個股相關資產之一。
投資者如看好港交所，認購證方面的活躍條款選擇可留意港交購(18367)。貼價選擇可留意港交購(17448)。低面值選擇可留意港交購(17063)。牛證方面的近牛選擇可留意港交牛(63192)，遠牛選擇可留意港交牛(59868)，與現價有約20及30元收回距離。
港交購18367，行使價326.2元，2023年12月20日到期，實際槓桿9.9倍，活躍條款。
港交購17448，行使價300.2元，2023年10月26日到期，實際槓桿11.7倍，行使價330元以下產品最高槓桿。
港交購17063，行使價360.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿11.5倍，低面值。
港交牛63192，收回價270元，行使價268元，換股比率500，槓桿比率10.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
港交牛59868，收回價260元，行使價258元，換股比率500，槓桿比率8.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
港交沽12128，行使價265.68元，2023年11月27日到期，實際槓桿10.8倍，3個月期以上產品最高槓桿。
港交熊52033，收回價320元，行使價322元，換股比率500，槓桿比率7.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。