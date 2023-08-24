金發局：金融服務業人才策略需創新　提6大建議

金發局主席李律仁表示，在全球化和科技進步的推動下，市場格局的變化正在重塑要維持金融服務業競爭力的所需能力。此外，年輕一代在職場上心態及抱負的轉變也帶來了新挑戰。金融服務業必須在人才培育策略上創新，以確保團隊能夠應對不斷變化的角色。

李稱，香港的金融服務業正面臨重要的發展機遇，配合大灣區提供潛在人才和資本的契機，業界應積極推動人才發展策略以抓緊機遇。他重申，香港作為區域人才中心的地位，致力於培育强大的專業人才庫，以強化香港金融服務業的持續增長與繁榮發展。

金發局在最新的報告中提出6大建議，包括將軟技能培訓納入中學及大學的選修或基礎課程；透過體驗實際工作環境，培育正向成長思維，發揮學生潛力優勢。政府可以考慮資助「職場體驗計劃」並指定機構負責開展及管理計劃，安排學生參觀在香港和其他大灣區城市的金融企業；政府可以主動或與業界協調，為來自不同背景的學生提供獎學金到海外留學；政府可以設計及／或贊助針對海外學生／來港就讀的資助計劃，吸引更多國際學生，令學生群體更多元化；政府致力向年輕專業人士推廣香港的大學、實習及就業機會；及本港大學的大灣區校園與香港各持份者緊密合作，共同設計合適的課程，為本地金融市場培育專業人才。