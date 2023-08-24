道期微跌 美將公布申領失業救濟人數
2023年08月24日 16:26
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美匯指數報103.397；港匯見7.8419；離岸人民幣(CNH)報7.2828；美元兌日圓報145.29；歐元處1.0862；英鎊報1.2713。金價報1,921.44美元。油價微升，布油報82.80美元，紐油處78.43美元。比特幣跌0.4%至見30,021美元。道指期貨升微跌2點。
焦點數據：
20:30 美國7月芝加哥儲行全國活動指數
20:30 美國7月非國防資本物品訂單
20:30 美國7月耐用品訂單
20:30 美國申領失業救濟人數
23:00 美國8月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數
●恒生指數全日收報18,212點，升366點或2.1%，主板成交超過1,015億港元。
-恒安國際半年純利跌近4%，中期息0.7人民幣
-瑞聲科技半年少賺57%，不派息。
-東亞：內房敞口削至8.8%，對業績影響料見頂。
-東亞銀行半年多賺75.8%，派息36仙。
-螞蟻於北京海淀區設創新科技總部。
-滙豐推社交媒體加真人招聘，料零售銀行前線將增近2成。
-報告料TikTok Shop今年美國業務虧損逾39億。
-小米汽車招聘逾百名工人，雷軍現身新疆有玄機？
-馬雲再度現身！大談教育及農業經。
●滬深三大指數高收。滬綜指收報3,082點，升3點或0.12%；深成指報10,256點，升103點或1.02%；創業板指數報2,064點，升25點或1.26%。https://reurl.cc/EoER20
-黑石獲QDLP資格，可募集人幣資金開展對外投資。
香港經濟：
●港府：加緊籌備將人民幣櫃台納入港股通。
●積金評級：8月MPF人均蝕1.14萬元，今年收益近化灰...
外地經濟：
●兵家必爭！德國AI研究資金擬倍增，冀縮小中美差距。
●前路茫茫？日交所CEO：Yen太弱，對日股利好正消退。
●通脹加重生活成本，亞洲極端貧困人口增至1.5億。
●普徠仕料聯儲局10月將加息，不會過早宣布戰勝通脹。
企業消息：
●搵AI谷生意？高盛：華爾街將靠此與客戶溝通。
●軟銀傳未就Arm IPO訂下包銷費用，視乎路演表現。
●零跑汽車飆13%，傳Stellantis正探討合作可能。