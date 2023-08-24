【產經直播】港股3連升 跌浪完結？
2023年08月24日 16:28
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隔晚美股全線上升，納指更升近1.6%。Nvidia公布超強業績，第二季收入達到破紀錄的135.07億美元，按年升101%，遠高於市場和集團預期；經調整毛利率71.2%，大增25.3個百分點；AI銷售推動數據中心收入亦勁增171%。Nvidia盤後曾急升10%，創516元的歷史高位，最後收升逾6%，仍企上500元關，Nvidia破頂仲追唔追得過？上望空間有幾多？納指短線有望靠Nvidia帶動重拾強勢？
離岸人民幣回勇至7.27水平，港股連彈第3日。恒指周四(24日)高開146點，之後愈升愈有，最多升427點，收市仍升366點，報18,212點，成交1,015億元。港股3連升，兼收復18,000點關，跌浪已經結束？上望咩位？抑或反彈只係曇花一現？好友切忌太樂觀？
科網股領漲，科指升3.7%，美團(03690)收市後公布截至6月底止第二季業績，經調整溢利76.6億元人民幣，按年增2.72倍，期內，收入679.65億元人民幣，按年增長33.43%，股價績前挾升逾7%，業績過唔過關？升勢可唔可以延續？
另外，騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)亦升2%，ATM有咩操作策略？市傳小米(01810)已獲得相關部門批准生產電動汽車，刺激急價升3.4%，小米前景可以睇返好啲？快手(01024)繼續有得升，績後獲多間大行上調對其目標價，可追入？
生科股同樣做好，藥明生物(02269)上半年收入按年升17.8%至84.92億元人民幣，期內純利則按年跌10.8%至23.38億元，績後勁升逾8%，成表現最好藍籌；而信達生物(01801)中期虧損明顯收窄，不過，醫藥行業反腐工作持續推動，在監管陰霾下，生科股值唔值得跟進？
友邦保險(01299)公布中期純利22.5億美元，按年升45.8%，新業務價值增長32%，符合預期，中期息增至42.29港仙，惟績後偏軟，何解？
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