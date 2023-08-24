【產經直播】港股3連升　跌浪完結？

隔晚美股全線上升，納指更升近1.6%。Nvidia公布超強業績，第二季收入達到破紀錄的135.07億美元，按年升101%，遠高於市場和集團預期；經調整毛利率71.2%，大增25.3個百分點；AI銷售推動數據中心收入亦勁增171%。Nvidia盤後曾急升10%，創516元的歷史高位，最後收升逾6%，仍企上500元關，Nvidia破頂仲追唔追得過？上望空間有幾多？納指短線有望靠Nvidia帶動重拾強勢？

離岸人民幣回勇至7.27水平，港股連彈第3日。恒指周四(24日)高開146點，之後愈升愈有，最多升427點，收市仍升366點，報18,212點，成交1,015億元。港股3連升，兼收復18,000點關，跌浪已經結束？上望咩位？抑或反彈只係曇花一現？好友切忌太樂觀？

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