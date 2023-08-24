美團上季經調整純利逾76億元人幣　按年大增2.7倍

從業務分項來看，美團上季核心本地商業分部收入按年增長39.2%至512億元，經營溢利按年增長34.8%至111億元；經營利潤率為21.8%，較2022年同期的22.5%略有下跌。即時配送交易筆數按年增長31.6%。

美團表示，第二季度隨着消費持續復甦，餐飲外賣業務迎來強勁增長。公司通過加強供應及優化補貼策略來滿足消費者日益多樣化的需求，尤其是在「高客單價及高品質」領域；低價格領域的供應和需求亦強勁復甦。

該公司亦提到︰「靈活就業人員已成為中國勞動力市場的重要組成部分。除提供就業機會外，我們亦致力於改善騎手的福利及工作體驗。」美團稱，已優化了配送路線算法，以盡量減少騎手暴露在夏季高溫下的時間。

另方面，隨着線下消費持續復甦，到店、酒店及旅遊業務於第二季度錄得強勁增長，交易額較去年同期增長超過120%。年活躍商家數及年交易用戶數亦創下新高。

至於一直虧損的新業務分部，上季收入按年增長18.4%至168億元。該分部經營虧損按年收窄23.5%至人民幣52億元，經營虧損率改善至31%。