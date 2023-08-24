恒安國際：木漿價格料維持現水平　毛利率下半年續改善

（左起）執行董事及財務總監李偉樑、執行董事及行政總裁許清流、執行董事及主席施文博，及執行董事及集團副總裁許清池

集團上半年紙巾業務收入按年增長22.7%，至71.7億元人民幣，佔集團收入58.7%。衞生巾收入按年增長2.9%，至32.19億元人民幣。紙尿褲業務進帳6.65億元人民幣，按年增長5%。

執行董事及行政總裁許清流表示，內地經濟放緩對所有行業都有影響，但對公司業務直接影響相對少，因為大部分產品都是生活必需品，對未來業務審慎樂觀。

許清流表示，不論國際或者國內品牌都很「卷」(過度競爭)，直言有些新興品牌不太看重利潤，為傳統品牌帶來壓力，衛生巾產品很難減價，嬰兒紙尿布本身受出生率下降等拖累，反觀成人紙尿布料受惠人口老化。執行董事及財務總監李偉樑補充，三大業務面臨不同程度的競爭，但公司會繼續專注品牌提升的投入，並推出高端產品。