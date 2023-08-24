東亞冀下半年派更多股息　料樓市平穩發展

他預期，拆息會維持在高位，全年淨息差表現理想，所以下半年利息收入還會有增長。此外，如果美國進一步加息，港元最優惠利率(P息)也可能上調，會密切留意市場情況及其他銀行做法。該行預期全年撥備情況有改善。

上半年貸款增長疲軟，主要是中港息差擴闊導致內地客戶選擇在內地融資，且集團正在降低風險，對新融資取態較審慎。他預計，投資氣氛不佳，下半年貸款增長停滯(muted)，甚至下跌。

聯席行政總裁李民斌補充，國內投資氣氛「麻麻」，但依然有機會，包括獲政府支持行業如新能源仍見很多需求，下半年都會專注於非地產行業，增加對國家支持行業的投放。

李民橋表示，香港樓市尚有不明朗因素，可是有見最近大型地產商減價推售新盤時釋放了很多需求，對樓市看法仍樂觀，料樓市未來平穩發展。該行按揭業務仍有增長，未來仍會積極參與按揭市場。