科達湯君明屯門寶田商場以8.8億放售 較去年減價2千萬
2023年08月24日 19:16
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科達地產湯君明持有的屯門鳴琴路99號寶田商場，透過代理以意向價8.8億港元放售，較去年11月時放盤價，調低減約2,000萬元。
中原(工商舖)寫字樓部周浩然表示，該物業鄰近新盤NOVO LAND，放售部分包括高4層商場連62個露天泊車位，總樓面面積約89,437方呎，以現狀形式出售。現時商場地下部分交吉，1至3樓全數租出，整體每月租金約260萬元，而地下多個舖位與租客洽商中，相信日後悉數舖位租出，每月租金收入可上調至約300萬元，若以意向價成交，新買家可享租金回報率約4厘。
現時商場租客以民生商戶為主，如大型連鎖快餐店、便利店，麵包店、診所及理髮店等，亦有多間社福機構如幼稚園，青年中心及護老院，均屬「鐵約」租戶。
周又指，逆市下民生區商場屢獲承接，交投趨活躍，今年內，啟德發展區連錄兩宗大手商舖成交，包括啟德1號I、II商場與沐泰街7號THE HENLEY I基座商場，成交價分別約6.5億元及5.28億元。據了解，湯於2016年4月向領展房產基金(00823)以逾4.37億元購入寶田商場，現時放售價高出約1倍。