科達湯君明屯門寶田商場以8.8億放售　較去年減價2千萬

科達地產湯君明持有的屯門鳴琴路99號寶田商場，透過代理以意向價8.8億港元放售，較去年11月時放盤價，調低減約2,000萬元。

中原(工商舖)寫字樓部周浩然表示，該物業鄰近新盤NOVO LAND，放售部分包括高4層商場連62個露天泊車位，總樓面面積約89,437方呎，以現狀形式出售。現時商場地下部分交吉，1至3樓全數租出，整體每月租金約260萬元，而地下多個舖位與租客洽商中，相信日後悉數舖位租出，每月租金收入可上調至約300萬元，若以意向價成交，新買家可享租金回報率約4厘。

現時商場租客以民生商戶為主，如大型連鎖快餐店、便利店，麵包店、診所及理髮店等，亦有多間社福機構如幼稚園，青年中心及護老院，均屬「鐵約」租戶。