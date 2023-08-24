大新：香港外貿表現繼續疲弱　料全年出口跌5至10%

大新銀行經濟研究及投資策略部表示，本港外貿表現繼續疲弱，但跌幅有所收窄。7月整體出口按年跌幅收窄至9.1%，跌幅多過市場預期的8.8%，略低於該行預期的10.6%，連跌15個月。期內進口按年跌幅亦收窄至7.9%，跌幅亦多過市場預期的5.9%。整體出口按月增加而進口則有所下降，導致期內貿易逆差收窄至300億元。

輸往中國內地以外的主要地區出口額跌幅有所收窄，其中輸往美國的出口跌幅由22.1%顯著收窄至5.8%，輸往印度、台灣、日本及新加坡的出口亦有所收窄；輸往越南及阿聯酋的出口額則連續兩個月上升。而佔本港整體出口額逾半、輸往中國內地的出口額跌幅，則由13.1%擴大至15.2%，或反映內地需求仍然較弱。

大新認為，內地經濟動力疲弱，近期陸續推出多項支持內需等的經濟措施，或有助穩定內地對本港出口貨物的需求。另一方面，主要央行加息行動未止，並可能維持利率在限制性水平一段時間，加上歐美經濟增長前景放緩（尤其製造業），或繼續抑制外部實質需求。另外，本港近日宣布禁止日本部分地區水產品進口，相信對本港整體進口影響輕微，因日本貨品進口額佔本港整體進口額僅約5%，當中食品金額亦相對較低。該行估計，今年全年整體出口跌幅可能介乎5至10%。