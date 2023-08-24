上車指標屋苑連錄蝕讓 沙田第一城3年貶價約23%

上車指標屋苑沙田第一城連日來都錄蝕讓，跌價幅度更進一步擴大，項目高層細單位剛售441萬元，僅約3年帳面貶值達約23%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●中原黃家全表示，大角咀亮賢居高層C室，實用面積約555方呎，兩房間隔，最新以880萬元易手，呎價約15,856元，原業主於2018年4月以900萬元購入，持貨約5年多帳面需蝕讓20萬元離場。

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新界區

●利嘉閣馮澤源稱，沙田第一城41座高層E室，實用面積約284方呎，剛售約441萬元，呎價約15,528元，據了解，原業主2021年以570萬元購入，約3年帳面蝕約129萬元，或貶值約23%。

●美聯黃錦瀚指，沙田第一城39座高層D室，實用面積約304方呎，兩房設計，獲上車用家議價後以438萬成交，呎價約14,408元，原業主於2015年6月以約408萬元購入，轉手帳面獲利約30萬元，升值約7%。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田第一城43座高層B室，實用面積約284方呎，兩房間隔，望內園景，放盤半年，原先開價550萬元，累減約22.2%，減價122萬元，終以428萬元成交，呎價約15,070元，約5年帳面跌價約13%。

●中原黎宗文表示，沙田及大圍8月暫錄約34宗二手買質，按月跌約三成，其中大圍盛世3座南翼高層B室，實用面積約786方呎，套三房及儲物房間隔，2月開價約1,498萬元，議價後售1,348.8萬元易手，呎價約17,160元。

●中原伍錦基表示，將軍澳日出康城首都5座左翼低層D室，實用面積約705方呎，套三房間隔，另設儲物房，5月開價880萬元，減至790萬元成交，呎價約11,206元，原業主為印尼華僑，現長居印尼，代理不惜越洋送訂。

●利嘉閣鄧達榮稱，將軍澳維景灣畔10座低層D室，實用面積約498方呎，兩房間隔，望內園景，議價後以770萬元購入，呎價約15,462元，該屋苑現時放盤約300個，入場價約700萬元起。

●中原柯勇表示，將軍澳8月暫錄約92宗二手買賣，與上月同期相若，將軍澳中心10座中層E室，實用面積約384方呎，兩房間隔，最新以650萬元易手，呎價約16,927元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山8月暫錄約45宗二手買賣，居屆錦龍苑D座中層7室，實用面積約645方呎，三房間隔，未補價第二市場開價約550萬元，議價後售540萬元，呎價約8,372元，新買家為用家。

●世紀21奇豐胡佩碧稱，馬鞍山中心3座高層E室，實用面積約522方呎，三房間隔，放盤兩個月，叫價728萬元，成交價723萬元，呎價約13,851元，原業主於2012年7月以415萬元買入，帳面獲利308萬元。

●中原陳家富表示，屯門大興花園2期5座中層E室，實用面積約475方呎，兩房間隔，開價530萬元，享河景，附帶裝修，同區上車客獲減價25萬元，以505萬元承接，呎價約10,632元。

●祥益袁思賢指，屯門居屋兆麟苑J座高層4室，實用面積約554方呎，區內首置綠表客，為鄰近家人方便互相照應，未補價第二市場以280萬元購入自住，呎價約5,054元。

●世紀21天生黃偉杰稱，屯門愛琴海岸8座低層E室，實用面積約741方呎，叫價950萬元，放盤近8個月，減價145萬元，以805萬元成交，減幅約15.3%，呎價約10,864元，原業主持貨約8年，單位期內升值約9%。

●美聯姚偉明稱，荃灣海之戀10座中高層A室，實用面積約777方呎，套三房間隔，擁全海景，附裝修，獲外區家庭客承接，原業主開價約1,488萬元，議價後終以1,450萬元成交，呎價約18,662元，約6年帳面升值約19%。

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