日出康城項目超額認購13.5倍 油塘新盤盡推餘貨
2023年08月24日 21:39
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新盤認購反應理想，將軍澳日出康城項目周六(26日)首輪發售138伙，暫收到逾2,000張入票，超額近13.5倍。至於油塘新盤亦於周六盡推餘下35伙銷售，項目將於周五(25日)截收認購登記。
●凱柏峰III暫收票逾2千張 超額認購13.5倍
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合資的將軍澳日出康城凱柏峰III，收票反應不俗，截至周四(24日)晚上8時，已收到逾2,000張入票，以周六首輪銷售138伙計，超額近13.5倍。
資料顯示，以200天人才付款計劃，扣除14%折扣優惠及4.5%利息補貼後計算，當日發售單位折實售價由逾576.71萬至逾1,228.33萬港元，呎價約15,168至17,653元，平均呎價約16,308元。
●維港滙II、III期會所曝光！項目已發收樓通知書
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙項目，周四(24日)開放II期及III期住客會所供傳媒預覽，會所配有24小時健身室、室外及室內泳池、室內籃球場、兒童遊樂設施及宴會廳等，連同I期會所總面積逾5.85萬方呎。
信置執行董事田兆源表示，維港滙II及III期亦已發信通知買家收樓，系列今年累售213伙，當中佔逾七成買家屬於專才，套現逾48億港元。而銷售至今沽出1,026伙，套現逾166.8億元。
發展商亦指，維港滙I已經入伙，租務交投活躍，8月份已錄約36宗成交，5月份至今已累錄超過100宗，最高實用呎租接近70元。租客不少為投資銀行及金融企業界別人士，包括內地及國際專才。
●親海駅II最後35伙周五截止認購
長實集團(01113)油塘親海駅II將於周六(26曰)公開發售最後35伙，截止登記時間為周五(25日)下午3時。
當日銷售包括28伙複式兩房戶，分別為Garden Villa及Sky Villa，實用面積501至523方呎，樓層高度3.325至3.5米，折實售價798萬港元起，呎價15,616元起。
長實銷售經理陳詠慈表示，項目複式戶屬市區罕有特色戶型兩房戶亦是該盤中最受歡迎的類別，全數僅28伙。
●旺角千望周日推21伙 增置業優惠折扣達24%
遠洋集團(03377)旗下旺角千望，周三(23日)推出4號價單及更新首3張價單，涉及21伙，最高折扣優惠達24%，折實最低售價433.6萬元，呎價約20,190元，另提供「提前成交現金回贈」優惠，整批單位將周日(27日)以價單形式發售。
集團銷售及市場事務總監張詩韻表示，項目至今累售62伙，總成交額逾3.55億元，平均成交呎價接近24,000元。項目已完成交樓程序，會所設施亦已投入服務，開放予住客使用。
項目是次推出全新付款辦法，特別增設90天及150天現金付款計劃以及其他額外優惠，按不同戶型計算，折扣及優惠最高由20%至24%不等。最新上載及修訂價單單位，包括11個標準戶及10個特色單位，若買家選擇提前成交，更可享樓價2%或4%現金回贈。
●跑馬地THE ASTER加推20伙 入場費1623萬
新盤氣氛熱鬧，發展商爭相加推單位，嘉里建設(00683)跑馬地THE ASTER加推全新價單共20個單位，折實售價1,623.8萬港元起。
新推單位包括14伙兩房戶，以及6伙兩房連套房單位，實用面積619至698方呎，扣除最高約9%折扣及回贈優惠後，
折實售價最高2,169.2萬元，呎價約26,074至32,123元。同時推出全新180天備用一按貸款付款計劃、代繳印花稅優惠、以及價值10萬元的家具套餐優惠。
嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，該盤至今累沽41伙，成交呎價最高約34,543元，當中逾一半成交連租約售出，連同車位銷售合共套現逾8億元。
●海茵莊園一房現樓連裝修示範單位曝光
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園持續銷售，發展商周四(24日)開放全新一房現樓經改動連裝修示範單位，為項目2座25樓D1室，實用面積287方呎，室內以日式襌風設計，單位樓層高度3.5米，於睡房闢設垂直空間，下層為放置睡床，上層為茶室空間。
集團助理總經理陳淑芳表示，項目銷情穩定，今日再錄2宗成交，包括2座26層A7室，實用面積289方呎，成交價495.7萬元，呎價約17,152元。另一宗為2座3樓C5室，實用面積222方呎，以382.7萬元售出，呎價約17,239元。樓盤開售至今累沽824伙，套現約48.5億元。
●屯門OMA by the Sea複式連花園雙車位售2820萬
新盤特色戶受市場追捧，永泰地產(00369)旗下屯門OMA by the Sea於周四(24日)沽出1伙複式戶，單位為2座2樓及2樓之上層Duplex D室，實用面積1,611方呎，附設25方呎平台，以及757方呎花園，以2,820萬港元連兩個車位成交，呎價約17,505元。