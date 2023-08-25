東方日報B1：美團上季經調整純利破頂　飆2.7倍

新冠疫情後的復甦紅利繼續刺激餐飲外賣及旅遊需求，美團上季錄得46.88億元的列帳純利，按年由虧轉盈。董事長王興表示，上季餐飲外賣業務迎來強勁增長，美團通過加強供應、優化補貼策略來滿足消費者日益多樣化的需求，尤其是在高客單價及高品質領域。此外，低價領域的供應和需求亦強勁復甦。

整體而言，反映美團外賣、到店業務的核心本地商業收入上季為511.99億元，按年增長39.2%；貢獻的經營溢利達到111.38億元，按年增長34.83%。美團指出，到店、酒店及旅遊業務於第二季度錄得強勁增長，交易額按年增長逾120%；年活躍商家及年交易用戶數目亦創下新高。

首席財務官陳少暉表示，由於消費者在疫情後增加了外出用膳的頻率，短期內壓榨了外賣交易訂單，但預期一到兩季內線上與線下的訂單會恢復至正常的發展規律。

王興亦指出，由宏觀經濟帶來的壓力只是暫時，增長潛力未有受到影響；而且得益於美團外賣網絡的規模，能夠將中小型規模的外賣訂單成本降低，相信外賣是除了自行煮食以外另一種「可以負擔的選擇」。此外，由於餐飲行業在中國經濟發展及民生方面發揮着重要作用，美團將繼續致力於幫助餐廳恢復經營及實現數碼化營運。

至於新業務的虧損亦有所收窄，虧損金額從去年同期的67.89億元降至51.92億元。公司表示，美團優選(社區電商平台)交易額和收入繼續錄得按年增長，但由於市場整體增速低於預期，增速有所下滑。美團優選的季度經營虧損按季亦有所增加，主要由於業務規模擴張、為驅動增長而加大的補貼、為應對炎熱天氣而在冷鏈及物流方面的花費，以及季節性的產品組合變化而導致。

在內地互聯網行業監管浪潮爆發後，大型科技企業更重視承擔社會責任。美團在業績公告中提到︰「靈活就業人員已成為中國勞動力市場的重要組成部分。」該公司又指，此前已發表了相應計劃，支持騎手(外賣或送遞員)的長期個人發展，涵蓋專業技能、職業發展及學業發展機會。美團又表示會幫助農民增加收入，促進農產品在電商平台上的流通，並持續為低線市場創造本地就業機會。

根據國家統計局資料，只要在調查參考期內為勞動報酬而「工作了至少一小時的人口」，已經不算失業。換言之，美團的兼職外賣員就算只送兩單外賣，或者已被視作就業人口。

美團股價周四(24日)已偷步炒起，升7.44%至140港元，北水淨買入9.11億港元，業績公布後其美國預託證券(ADR)折合港元後較香港收市價低1.4%。

富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，美團股價此前一直處於橫行格局，受制於140港元的關口。他認為，市場普遍接受其業績表現，但關鍵在於大市氣氛，如果市況配合有望上試150港元甚至更高，否則港股若反彈浪已完，則美團會重試區間底部約127港元。