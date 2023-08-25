【東方日報產評】美霸打壓逢經變　中國芯艱難苦戰

美國對華的技術封鎖步步進逼，不斷收緊晶片設備與技術的出口限制，甚至聯合日本、荷蘭等盟友聯手封殺，誓要打沉中國晶片業。詎料在中美科技戰正濃之際，內地在債務危機下經濟正面臨失速的巨變，內部不穩定為發展「中國芯」加添障礙，尤其內地消費信心低迷，企業縮減投資、降低研發開支已是新常態，這對高度依賴資金投入的半導體產業而言，更是致命打擊！

回顧美國半導體行業的發迹史，基本上離不開資本開支與研發投入。現今已成為人工智能(AI)晶片龍頭、市值過萬億美元的英偉達(Nvidia)，靠的不是一次兩次的政府補貼，而是由消費市場所帶來的長期豐厚利潤，包括最初幫助家用遊戲主機公司研發晶片，到後來發明電腦圖像處理器(GPU)晶片，引領電腦遊戲進入新時代，為英偉達創造了大量收入，成就其作為全球市值最大半導體公司的地位。

為了彌補晶片產業起步較晚的劣勢，內地當局試圖以補貼方式幫助企業研發，包括成立了俗稱「大基金」的國家集成電路產業投資基金，惟始終多年成效不彰，皆因政府的補貼措施不可能取代市場的作用。正如內地當局一直把遊戲產業視為毒藥，先是限制版號發放，後來又幾乎禁止未成年人打機，換來的是遊戲產業的寒冬，圖像晶片技術發展停滯。假如英偉達當初是一家中國企業，只怕也捱不過這場監管風暴對行業的衝擊。

更甚者，最近由內地房地產市場危機引發的經濟危局，亦導致整體消費意欲、企業經營信心大受打擊，進一步阻礙企業科研發展。要知道用於生產晶片的光刻機動輒以億元計，加上其他一系列的配套設施、專利授權費用、聘請專業技術人員、日常維修保養，整體開支絕對不低。目前經濟環境未明的情況下，又有多少中國企業能願意花費如此巨資？

另邊廂，內地的資本市場表現長期不振，A股的滬綜指於3,000點水平上落徘徊了10年，港股近年又「跌跌不休」，意味在中港市場上市的半導體公司估值低迷不利集資；加上最近內房企債務接連爆雷，債務違約與重組不絕，連帶其他行業的公司要發債融資也更加困難。反觀美股最近十多年處於長期牛市格局，又有聯儲局不斷印鈔，企業融資條件寬鬆得多，整體市場估值不斷膨脹，故美國晶片企業得以獲取源源不絕的資金支持發展。

隨着內地房地產行業陷困，地方政府賣地收入大減，財政壓力日增，甚至可能需要中央出手相助。這背景下，內地晶片業補貼能否維持下去也是一大問號。即使中央未有削減補貼力度，企業仍可能會擔心「斷水喉」而不敢冒進。內地青年失業率高企於兩成以上，正正是企業經營策略保守，拒絕招聘人才的結果。

「中國芯」不是一朝一夕能夠成事，要推動科研，首要是推動經濟、創造市場，讓半導體企業能夠有穩定而持續增長的收入，否則單靠政策扶持，難以打造出一家走向世界的半導體龍頭企業，要拉近與美國的科技實力差距的目標，只怕還有很遠的路要走。