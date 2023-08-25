龔成：股票好價與否　在於入市時機及分析...

投資時經常都會面對這問題(無論投資甚麼)，有好消息就沒有好價格(因價位已升了)，相反，當有好價值時就沒有好消息(例如受壞消息的影響而價格大跌)，這存在於大部分的時間裡。

若果要有好消息及好價格同時出現，一就是你掌握了一些別人不知道的好消息，而當時股價又未升上去。二就是市場知道了這好消息，但股價仍未反映，這在從前資訊不足的年代較多發生，但在這時資訊發達的年代，這種情況甚少出現，就算有也只是一瞬間的事。

所以，在大多數時間裡，好消息與好價格只能二選其一，但投資者應偏向那一面較好呢？這當然沒有絕對答案，必須視情況而定。不過，我卻留意到一個這象，就是一般人偏向喜歡好消息多於好價格，不少人很易受消息、氣氛、他人的因素而高追資產。

要分析消息的實質影響

最大的問題是，若該消息只是短期，即價格不會長期維持。若果該消息是長期因素的好消息，高追仍可考慮。但很多時，只是短期利好的消息，郤因傳媒等將其無限放大，引致不少人盲目高追，但當消息淡化後，價格就會打回原形。

至於壞消息卻有好價格，是否應該入貨，這當然沒有答案，但若果只憑好價格而入貨，而沒有分析壞消息有多壞，就會得不償失，因不少以貪平的觀念去買入，卻不懂若一間公司質素有問題，其價格可以跌完又跌。

壞消息造成機會

不過，壞消息又可以是入市的機會，因為這時價格可能已十分吸引，只要懂得評估壞消息，了解到這消息對這資產的殺傷力有限，只是市場反應過度，又或是該壞消息只是短期因素，只需以長線策略持有資產，就可取得可觀回報。

總結而言，一般人無法把握機會，又或是單憑好消息而高追，都源於他們沒有價值的概念，因為他不懂評估現價的高低，究竟3港元是高還是30元是高，他們不懂，既然不知甚麼是好價格，卻見好消息(卻是短期的)而追貨，而經常犯上面所講的錯誤，往往出現輸多贏少的局面。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人)