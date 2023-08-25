鄧聲興：理士國際受惠電池需求上升
2023年08月25日 07:00
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近年來，全球數字經濟發展蓬勃，應用場景廣泛，涵蓋人工智能、物聯網、雲端商業、大數據等領域，都對電源及電池的需求大增。中國工業和信息化部的《「十四五」信息通信行業發展規劃》明確要加快建設數字基建及網絡強國，大大驅動中國數據中心發展，推高對儲能電池的需求。而且，高質素及穩定的電源亦是十分重要，踏入下半年為電池行業的傳統旺季，可留意相關版塊。
在今年的全國兩會上，電動車電池龍頭寧德時代(深：300750)董事長曾毓群據報今年提交多份提案，內容圍繞電池儲能高質量發展、動力電池護照及配套政策研究等，建議設電池儲能安全評估體系，有望提升行業質素，有利行業長遠發展。事實上，中資電池製造商在環球市場份額上升，寧德時代、比亞迪(01211)和中創新航(03931)在2022年首11個月共佔全球市場份額的54.7%，高於一年前的43.7%。
從環保的角度出發，隨着世界各地的電力設施開始轉向太陽能和風能等氣候友好型能源，對大規模電池儲能的需求也越來越大。這些電池要在有太陽和有風的時候儲備能量，然後再用它們替代煤炭或天然氣生產的電力，故料市場未來對儲能電池的需求將穩步提升。
理士國際(00842)是電信和數據中心行業的全球電源解決方案供應商，為世界各地客戶提供可廣泛應用於汽車電源系統。截至2023年6月30日止6個月中期業績，集團取得營業額60.03億元人民幣(下同)，按年減少2.7%。期內，電源解決方案業務收入按年上升1.9%至50.07億元，續成主要收入來源。由於收入組合向高毛利產品轉移，毛利率由11.1%升至13.6%。中期盈利按年增加161.3%至2.09億元。
期末，集團手持現金達11.39億元，較去年底少9,100萬元。資產負債比率為25.9%，較去年底上升0.1個百分點，仍屬健康水平。展望未來，隨藉經濟大環境對電池的需求持續上升，前景樂觀。
意博資本亞洲有限公司管理合夥人 鄧聲興(作者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)