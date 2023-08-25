鄧聲興：理士國際受惠電池需求上升

近年來，全球數字經濟發展蓬勃，應用場景廣泛，涵蓋人工智能、物聯網、雲端商業、大數據等領域，都對電源及電池的需求大增。中國工業和信息化部的《「十四五」信息通信行業發展規劃》明確要加快建設數字基建及網絡強國，大大驅動中國數據中心發展，推高對儲能電池的需求。而且，高質素及穩定的電源亦是十分重要，踏入下半年為電池行業的傳統旺季，可留意相關版塊。

從環保的角度出發，隨着世界各地的電力設施開始轉向太陽能和風能等氣候友好型能源，對大規模電池儲能的需求也越來越大。這些電池要在有太陽和有風的時候儲備能量，然後再用它們替代煤炭或天然氣生產的電力，故料市場未來對儲能電池的需求將穩步提升。

期末，集團手持現金達11.39億元，較去年底少9,100萬元。資產負債比率為25.9%，較去年底上升0.1個百分點，仍屬健康水平。展望未來，隨藉經濟大環境對電池的需求持續上升，前景樂觀。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人 鄧聲興(作者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)