道指挫373點 油價靠穩

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.56%，報103.99；港匯見7.8406；離岸人民幣(CNH)報7.282；美元兌日圓處146.01；歐元報1.08，英鎊報1.2591。金價處1,917.83美元。布油報83.23美元，紐油報78.92美元。比特幣(Bitcoin)跌1.2%，報2.61萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水190點。

●道指收報34,099點，跌373點或1.08%；標指收報4,376點，跌59點或1.35%；納指收報13,463點，跌257點或1.87%。

●港股ADR指數按比例計算，收報18,028點，跌183點或1.02%。

●8月恒生指數夜期收報18,053點，跌144點，低水159點，成交15,380張。

●紐約期油收報每桶79.05美元，升0.16美元或0.2%；倫敦布蘭特期油收報每桶83.36美元，升0.15美元或0.18%。

●紐約期金收報每安士1,947.1美元，跌1美元。

●英國富時100指數收報7,333點，升13點或0.18%；德國DAX指數收報15,621點，跌106點或0.68%；法國CAC指數收報7,214點，跌32點或0.44%。

●8月日本東京CPI按年升2.9%，低過預期。

●美國上周新申領失業救濟人數為23萬，少過預期。

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