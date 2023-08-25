T-Mobile擬裁員5000人　「肥雞餐」埋單要使幾多？

外媒報道，美國電訊商T-Mobile周四(24日)宣布，計劃在未來5周內裁減5,000名員工，約佔員工總數的7%。T-Mobile周四收報133.32美元，跌2.21%。

行政總裁Mike Sievert在致員工的信中表示，裁員將在很大程度上影響企業及後勤職位，這些職位主要是與其他職位重複，並將減少中層管理層。他表示，該公司並計劃減少「外部員工和資源」開支，但直接面對客戶的零售及消費者關懷的員工不會受到影響。他又指，「吸引和留住客戶所需的成本比幾個季度之前高得多。」

T-Mobile計劃在9月底之前通知將被解僱的員工。根據周四提交的文件，該公司預計將在9月份的季度將產生4.5億美元(約35.1億港元)與裁員相關的稅前開支。

Sievert向員工表示，受影響的員工將根據任期獲得可觀的遣散費，以及獲得職業過渡服務及其他福利等。他補充指，公司不打算在可見的將來進一步大規模裁員。

他並提到，自T-Mobile完成對競爭對手Sprint的收購以來的3年之中，該公司一直努力精簡合併後的業務，並加快其高速互聯網業務的建設。不過他表示，現時收窄重點對公司來說很重要。