【高盛推介】美團業績勝預期 唯股價回吐上日升幅
2023年08月25日 10:40
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團昨日(24日)收市後公布今年中期業績，錄得純利80.46億元人民幣，勝市場預期；上半年收入達1,265.82億元人民幣，按年升30.2%。美團業績前抽升，挑戰140港元收市，升約7.4%，今早(25日)回吐，現報131.5元，跌約6%。
觀察個股輪證資金流向，美團好倉於昨日獲資金積極吸納，錄得約2,880萬元資金流入，為昨日最多資金流入的個股相關資產。淡倉於昨日亦獲資金轉向流入，有約880萬元，為昨日最多資金流入的個股淡倉相關資產。
觀察港股通資金流向，美團於昨日繼續獲北水買入，錄得約9.1億元資金淨買入。
投資者如看好美團，認購證方面的貼價選擇可留意美團購(16519)。輕微價外選擇可留意中年期美團購(17511)。低面值選擇可留意美團購(15143)。牛證方面可留意美團牛(69131)，與現價有約15元收回距離。
美團購16519，行使價138.08元，2023年11月24日到期，實際槓桿6.2倍，行使價150元以下、街貨低於30%產品中最高槓桿。
美團購17511，行使價150.1元，2024年3月25日到期，實際槓桿4.6倍，輕微價外、中年期。
美團購15143，行使價170.1元，2023年12月22日到期，實際槓桿7.1倍，低面值。
美團牛69131，收回價120元，行使價117元，換股比率100，槓桿比7.8倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
美團沽15730，行使價130.7元，2023年10月24日到期，實際槓桿7.9倍，行使價100元以上、2個月期以上產品最高槓桿。
美團熊52937，收回價160元，行使價163元，換股比率500，槓桿比率4.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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