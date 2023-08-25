【高盛推介】市場聚焦鮑威爾演說 兩手準備部署
2023年08月25日 13:06
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：市場聚焦的Jackson Hole央行年會於昨日(24日)開始舉行，當中美聯儲主席鮑威爾將發表演說。美股昨日下跌，當中納指跌幅為三大指數中跌幅最大，跌331點或約2.2%。道指則跌373點或1.1%，失守34,100點水平兼創一個月新低。
觀察個股輪證資金流向，道指好倉於本周一至本周三共錄得約60萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。
納指方面，好倉於昨日獲資金轉向流入，有約150萬元。淡倉於本周一至本周四皆錄得資金流入，合共約340萬元。
道指購10907，行使價36,180點，2023年12月15日到期，實際槓桿23.6倍，中年期、貼價。
道指沽10961，行使價32,000點，2024年3月15日到期，實際槓桿10.4倍，貼價。
道指沽10002，行使價30,000點，2024年9月20日到期，實際槓桿7.8倍，長年期。
納指購10921，行使價16,500點，2023年12月15日到期，實際槓桿17.2倍，中年期、高槓桿。
納指沽10952，行使價13,930點，2024年3月15日到期，實際槓桿7.2倍，中長期。
納指沽10941，行使價13,000點，2023年12月15日到期，實際槓桿10.5倍，中年期、高槓桿。
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