世界工廠優勢減！南韓企業加速撤離中國

中國的世界工廠地位日漸褪色，外資撤走已成為潮流！外媒報道，由於中國的成本競爭力不斷下降，包括三星重工及浦項鋼鐵在內的多家南韓企業，正在加速撤出中國。其中三星重工原先在內地設有3間工廠，預計最後1間也將會清盤結業。

報道引述造船業人士透露，三星重工位於浙江省寧波市的生產設施，已於今年上半年完全關閉，該公司已將包括土地在內的資產出售給當地政府，謀求全身而退。三星重工早在2021年9月就宣布要關閉寧波廠，該廠成立於1995年，26年來一直向三星重工巨濟造船廠提供船體分段產品。然而，由於造船業不景氣，生產力下降，公司累積巨虧，決定關閉寧波廠。

據報，自去年下半年，三星重工退出中國的力道變強，該公司原本在內地有3座工廠，去年年底該公司完成出售其中一家工廠的全部股權。三星重工是在2008年收購該工廠，並一直生產船舶零組件，但自2014年以來該工廠一直處於虧損狀態。三星重工在內地僅存的工廠，位於山東省榮成市的三星重工榮成廠，由於自2020年以來已連續3年虧損，預計最終也將面臨清盤。

此外，現代鋼鐵上半年啟動了北京和重慶子公司的出售程序，潛在買家正在進行盡職審查。那些工廠向當地的現代汽車及起亞汽車製造廠供應車用鋼板，由於現代汽車和起亞汽車在中國的銷量下降，因此現代鋼鐵決定進行出售二座工廠。浦項鋼鐵和東國製鋼等鋼鐵業者也開始從中國撤資。去年浦項鋼鐵將其位於廣東省的子公司50%股權出售予江蘇省江陰市政府，東國製鋼也將內地子公司DKSC的90%股權出售給江陰市政府。