逆境求存！內地美女地產經紀靠直播吸客　開到幾多張單？

當內地新冠疫情爆發、民眾出行受限於封控措施時，地產經紀如何「搵客」求生？內地一名王姓的女地產經紀認真「轉數快」，懂得大搞直播吸引買家，這樣到底可以開到幾多張單？

外媒報道，該地產經紀有「王美女」之稱，坐擁73,000名粉絲的她知道自己必須適應，於2020年4月首次開始在抖音上賣樓。

隨着樓市放緩加劇，39歲的王美女認為直播將愈來愈能吸引「飢餓買家」。「現在樓市不太好，但賺錢方法還是有的。如果你不直播，將無法賣出單位，然後就會被淘汰。」

即使在上海這樣具吸引力的市場，單位銷量大幅下滑，價格也下跌，所有迹象都顯示新冠疫情後的反彈步履蹣跚，迫使地產經紀和開發商發揮「小宇宙」。

抖音擁有超過200萬名地產直播主播，根據該公司支持的一家諮詢公司的報告，2022年地產經紀的直播總時長比一年前增加一倍。

地產經紀直播奇招五花八門，有人帶觀眾窺探豪宅，有經紀則演出喜劇並跳舞，甚至扮成受歡迎的電視人物。不過，入行9年的王美女則選擇以更時尚、更專業的新聞主播作為定位，剖析市場趨勢。

地產公司居外主席Georg Chmiel也表示，直播將變得愈來愈重要，又指這對無法親自參觀樓盤的海外買家特別有吸引力。

王美女目前專注於江蘇省淮安市。在通常持續約兩個小時的直播中，她會對着鏡頭滔滔不絕地講述公寓空置情況、住屋政策的細節，以及每個社區的福利。在2020年4月首次嘗試直播後，幾個月後，她辭去地產銷售中心的工作，索性在抖音上賣樓，現時每周直播約4次，有時更每天直播。

努力真的有回報，她指，在過去兩年，每月賣出約10至16個單位，年利潤超過200萬元人民幣。正值經濟低迷時期，她今年售出40多個單位。她現時大部分收入來自佣金，以及為開發商提供的營銷及培訓服務，開發商希望透過她宣傳新樓盤。

王美女表示，無論是自己、還是與代理商或開發商合作，都需要直播帶來流量。「在直播中，我會與他們接觸，信息是雙向，所有人都能看到，這就是建立信任的方式。」