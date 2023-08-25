新「金融科技推廣計劃」出爐　金管局：冀有系統地處理業界痛點

香港金融管理局周五(25日)公布新「金融科技推廣計劃」，着力推動金融服務業在財富科技、保險科技、綠色科技、人工智能(AI)以及分布式分類帳技術(DLT)的應用，工作不再限於提升對金融科技的認知，而是採取積極措施，協助金融機構落實金融科技應用。金管局副總裁阮國恒表示，希望可以有系統地處理業界正面對的痛點，冀未來兩至三年圍繞這幾個範疇取得更多進展，讓金融體系能夠配合未來市場發展。

之前金管局招外聘顧問向金融機構、金融科技方案提供商等進行討論及諮詢，了解有關持份者面對的挑戰，阮指，選取上述幾個範疇時乃參照了這份研究結果，目的是希望銀行擁抱科技，沒有定下目標要求所有銀行都會應用有關科技，畢竟這也要視乎銀行自身情況。

阮又說，香港經過幾年疫情，客戶使用數碼金融服務的意欲增強，接受能力亦有所提高，相信市場存在需求。銀行監理助理總裁陳景宏表示，隨着應用場景增加、產品變得便利，相信屆時市民便會願意使用。

研究結果顯示，財富科技及保險科技目前應用率為約40%，預期未來三年增長30至40%。綠色科技及DLT應用率均為30%，兩者未來三年有望增長逾倍。人工智能應用率達60%，未來三年料增47%。

陳表示，DLT未來發展潛力巨大，包括在代幣化資產、去中心化金融活動及第三代互聯網等。金管局除了正研究為數碼港元或穩定幣建立監管框架，亦正在研究存款代幣化。阮指，推動存款代幣化沒有時間表，不會強制要求所有銀行跟隨，而當局考慮之一是未來可能一些商業活動、經濟活動會代幣化，相信銀行會扮演重要角色。

金管局預告將於未來十二個月推出一系列活動與措施，包括設立「金融科技資訊平台」，内容包含金融科技服務商與金融機構的跨界別名錄，讓金融科技生態圈中各持份者能更便捷聯繫，加強相關資源的運用；定期舉辦金融科技展示活動及會議；﻿舉辦特定金融科技領域的互動研討會及培訓課程；及公布用例及研究報告等。 由於這些金融科技領域與整體金融服務業密切相關，金管局稱，在制定推廣計劃時，一直與證監會、保監局，以及不同金融界別的主要持份者緊密合作。