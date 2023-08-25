李惟宏： 未來6個月可暫豁免徵收股票印花稅

調整股票印花稅呼聲不絕，立法會金融服務界議員李惟宏表示，港府應從短、中及長期考慮增加本港市場競爭力及吸引力，短期而言，建議可以在未來6個月至1年暫時豁免徵收股票印花稅，以刺激交投。

至於長期則方面，他認為，股票印花稅稅率一定要減，且愈低愈好，並不希望差過以前的水平，強調港府平衡稅收之餘，也要顧及香港作為國際金融中心的競爭力，否則未來必然會遇上許多挑戰。

他理解港府要顧及財務收入，但下調股票印花稅已是市場共識，除了證券業界，包括會計界等不少專業團體也相繼要求降低稅率，而且現時經濟低迷，認為是適合時機檢討，短期措施可以較為進取。不過，同時坦言減少股票印花稅不能解決市場所有問題，但若港府願意減稅，將能提振市場信心，亦是反映局方支持業界的誠意。

李惟宏又期望，港府能在新一份施政報告中，落實資本投資者入境計劃細節、GEM(前稱創業板)改革等，以吸引更多人才及資金來港，帶動本港金融服務行業及專業服務，從而刺激實體經濟。

對於坊界有意見認為香港應加長交易時段，惟他認為未必有利交投，要視乎產品特性，例如期貨市場，延長至24小時交易可與國際市場接軌。