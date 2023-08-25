內地大媽驚核污染　日本化妝品牌遭退貨　點力保銷情？

日本核污水排出大海連帶影響日本進口化妝品。內媒報道，社交媒體已出現「日本化妝品核污染」話題，多個日本化妝品牌出現被退貨的情形，甚至有不少網民整理日系品牌「避雷」清單，SK-II、Shiseido等品牌都被列出。

報道引述SK-II客服回應稱，產品產地位於日本西部滋賀縣，遠離日本福島核電廠，工廠周

圍區域也未檢測到任何輻射危險，因此SK-II產品尚未受到排放核污染水的任何影響，消費者可以放心使用和購買。其客服並表示，產品在製造過程中採用的水源為淡水，經過先進的水處理工藝進行嚴格處理和進一步進化，每天也會進行水質檢測，以確保採用的所有水資源都符合優質水資源的標準。

植村秀客服稱，不會對產品有影響，其彩妝產品的產地雖然主要是在日本，但產品在全球多地都有生產，並且嚴格遵守EHS(健康安全與環境一體化)管理體系和品質管制的系列措施，消費者可以放心購買及使用。

無印良品客服則表示，目前現有產品都是之前生產，沒有受到核污水排放的影響，後續會怎樣，由於客服方面不太了解，所以無法保證，但一般情況下不會有影響。該客服又指，無印良品大多數產品並非在日本生產，其產地也並不只有日本，消費者可透過商品外包裝上標註的產地來辨別選擇。