二手樓價指數連挫兩周共1.63%　創逾半年新低

中原城市領先指數CCL最新報162.73點，按周跌約0.09%，加息陰霾下，連跌兩周共約1.63%，指數屬逾半年今年2月中後新低。指數仍未完全反映8月3日油塘新盤親海駅II首張價單低價推售後的市況。

市場陸續有新盤減價促銷，二手樓市受壓，成交淡靜，整體樓價繼續緩慢向下調整。近6周CCL三升三跌，於162點至165點水平反覆爭持。

CCL由今年4月高位168.40點開始反覆回軟，近19周累跌約3.37%。8月23日荃灣油柑頭第二幅港人首置盤用地流標，對二手樓價的影響將於9月中旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報162.89點，按周跌約0.06%。CCL(中小型單位)報161.62點，按周跌約0.07%。CCL(大型單位)報168.32點，按周跌約0.20%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊跌2周，分別累跌約1.78%、約1.67%及約1.44%。CCL Mass及CCL(中小型單位)同創27周新低，重返今年2月時水平。

四區樓價方面，港九齊跌3周，但新界兩區齊升。港島CCL_Mass報165.05點，按周跌約0.55%。九龍CCL_Mass報154.30點，按周跌約0.07%，指數創29周新低，重返今年1月時水平。港九市區樓價齊跌3周，分別累跌約3.19%及約3.69%。新界東CCL_Mass報176.42點，按周升約0.57%。新界西CCL_Mass報153.31點，按周升約0.01%，連升3周共約2.22%。

2023年整體樓價升幅逐步收窄，CCL今年累升約3.80%，CCL Mass升約4.21%，CCL(中小型單位)升約4.45%，CCL(大型單位)升約1.00%。港島升約5.87%，九龍升約2.33%，新界東升約3.77%，新界西升約5.43%。