道期升69點　油價漲逾1%

2023年08月25日 16:17
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    美匯指數報104.167；港匯見7.8428；離岸人民幣(CNH)報7.2945；美元兌日圓報145.95；歐元處1.0810；英鎊報1.2598。金價報1,913.83美元。油價漲逾1%，布油報83.78美元，紐油處79.94美元。比特幣升0.33%至26,083美元。道指期貨升69點。
    焦點數據：
    22:00 美國8月密歇根大學消費者信心指數
    港股連升3日後回吐，再度跌穿萬八關。恒生指數低開174點後反覆尋底，收市報17,956點，跌255點或1.4%。https://reurl.cc/YeyoAo
    -傳潛在資產質押，股價曾插7%，新世界：全屬虛假誤導。
    -《好聲音》停播！星空華文股價6日挫56%，仲未跌完...
    https://reurl.cc/qLQbzg
    -李惟宏：未來6個月可暫豁免徵收股票印花稅。
    -高盛下調MSCI亞太股市目標，憂內房壓力蔓延。
    -3個月兩度唱淡，大摩降恒指目標至18500點。
    ●滬深三大指數低收，且均曾創年內新低。滬綜指收報3,064點，跌18點或0.59%。
    https://reurl.cc/51YNYM
    中國經濟：
    ●傳中證監擬在港與全球資管巨頭開會，冀遏資金撤華。
    ●政策鬆綁！內地落實買首套房貸款「認房不認貸」措施。
    ●逆境求存！內地美女地產經紀靠直播吸客，開到幾多張單？
    https://reurl.cc/eD1oqj
    ●內地大媽驚核污染，日本化妝品牌遭退貨，點力保銷情？
    https://reurl.cc/7k5q6d
    ●內地「盲搶鹽」，中鹽集團籲理性，全力保供應。
    https://reurl.cc/v7VxyL
    ●世界工廠優勢減！南韓企業加速撤離中國。
    ●穩人幣新招？傳人行要求銀行減少「債券通」投資。
    ●內地股市夠晒平，施羅德都唔吼，推薦呢兩個市場...
    https://reurl.cc/DAGpae
    ●內地擬動用養老金入市，股市勢添新動力？
    https://reurl.cc/y7za2E
    香港經濟：
    ●二手樓價指數連挫兩周共1.63%，創逾半年新低。
    ●會財局行政總裁馬力卸任，政府已展開招聘。
    ●金管局推新「金融科技推廣計劃」，主要活動未來1年出台。
    ●新「金融科技推廣計劃」出爐，金管局：冀有系統地處理業界痛點。
    ●金管局通過貼現窗向銀行業注入39.5億元，規模兩年新高。
    外地經濟：
    ●美國副財長：有力應對中國經濟疲弱帶來的衝擊。
    ●聯儲官員哈克：通脹後年料見2%，難言何時減息。
    企業消息：
    ●網店興起爭生意！Gap預告今季銷售錄雙位數跌幅。
    ●T-Mobile擬裁員5000人，「肥雞餐」埋單要使幾多？
    https://reurl.cc/WGlope