【產經直播】大行續唱淡 港股隨時再深潛？
2023年08月25日 16:19
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匯盈集團研究部主管陳鳳珠（右）
美國聯儲局主席鮑威爾周五(25日)在全球央行年Jackson Hole的發言，備受投資者關注。市場憂慮當局放鷹，美國10年期債息抽升，拖累隔晚美股向下。觀望氣氛濃厚，港股周五受累低開174點，在萬八關反覆拉鋸，最終以全日最低位收市，收市跌255點，報17,956點。大行繼續唱淡，大摩3個月來第二度下調A股及港股展望，恒指目標由21,500點降至18,500點。港股恐怕跌多升少？
內地當局繼續出招救內房，人民銀行、金融監管總局及住建部聯合發通知，推動落實購買首套房貸款「認房不認貸」政策，即買家不論以往有沒有貸款記錄，只要名下無物業，都被視作首次置業者，都可享低息與高貸款成數的首置優惠，消息刺激內房今日反彈。惟內房債務問題持續發酵，有香港地產商的美元永續債遭拋售，今日普遍向下，暫不宜沾手？
美團(03690)績後股價見光死，集團上半年純利扭虧為盈至80億元人民幣，經調整純利76.59億元人民幣，按年升2.72倍創新高，但投資者憂慮下季個別業務增長放緩，今日股價曾挫逾7%，近乎蒸發上日升幅，美團業績已經炒完？股價欠動力向上衝？
業績後捱沽的還有網易(09999)，季度純利82.4億元人民幣(下同)，第2季淨收入爲240億元，按年升3.7%，遜預期247.8億元，當中遊戲收入亦未及預期。當局上半年積極發放遊戲版號，惟網易業績結果出嚟仍令市場跌眼鏡，股價插水回吐逾6%，有貨點算好？
新奧能源(02688)績後急瀉近16%成包尾藍籌，中期盈利遜市場預期。大和發表報告，將其目標價由128元下調至91元，降評級至「跑贏大市」，不過控股股東計劃增持股份，對提升股價作用有限？
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