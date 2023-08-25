【產經直播】大行續唱淡　港股隨時再深潛？

美國聯儲局主席鮑威爾周五(25日)在全球央行年Jackson Hole的發言，備受投資者關注。市場憂慮當局放鷹，美國10年期債息抽升，拖累隔晚美股向下。觀望氣氛濃厚，港股周五受累低開174點，在萬八關反覆拉鋸，最終以全日最低位收市，收市跌255點，報17,956點。大行繼續唱淡，大摩3個月來第二度下調A股及港股展望，恒指目標由21,500點降至18,500點。港股恐怕跌多升少？

內地當局繼續出招救內房，人民銀行、金融監管總局及住建部聯合發通知，推動落實購買首套房貸款「認房不認貸」政策，即買家不論以往有沒有貸款記錄，只要名下無物業，都被視作首次置業者，都可享低息與高貸款成數的首置優惠，消息刺激內房今日反彈。惟內房債務問題持續發酵，有香港地產商的美元永續債遭拋售，今日普遍向下，暫不宜沾手？

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