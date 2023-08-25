期貨交易活動的風險管理指引明年2月底生效

香港證監會發表適用於持牌期貨經紀行的建議風險管理指引的諮詢總結，並於周五(25日)刊憲，將於2024年2月25日生效，設6個月過渡期，另有額外12個月的時間，讓期貨經紀行實施系統修改，以遵守有關將客戶風險限額監控措施自動化及壓力測試的規定。證監會行政總裁梁鳳儀表示，穩健的風險管理框架，是確保期貨經紀行在市場波動時保持韌力的關鍵要素。新的指引將協助期貨經紀行審慎地管理有關其自營買賣及代理交易業務所涉及的風險。

該指引載列了適用於期貨經紀行的全面風險管理框架，當中涵蓋市場風險管理、商品期貨買賣、客戶信貸風險管理、優惠保證金待遇及對執行或結算代理人的風險管理。有關資金流動性風險管理、保障客戶資產、在香港以外地方的期貨市場進行買賣及壓力測試的規定亦包括在內。

是次諮詢共接獲21份回應，回應者普遍對於證監會就期貨經紀行應採用的風險管理手法提供指引表示理解，有關意見已在適當情況下被納入該指引中。為回應市場意見，證監會亦已提供更多以原則為本的指引，以取代某些規範性規則及定量門檻。

其中，早前建議期貨商在期貨客戶30日內兩次未依期清繳「追孖展」，便不應再予寬限引起市場關注。有多名回應者表示，授出追繳保證金或強制平倉寬免的決定不應純粹取決於過往未能清繳追繳保證金的次數，且未能及時清繳被追繳的保證金可能是因客戶無法控制的情況所致，例如時差、銀行匯款延誤及合規核查。

證監會釐清，有關的建議規定並非一項強制平倉規定，及沒有指明執行強制平倉的特定時間表。期貨經紀行仍然能夠按照其內部政策決定何時就已觸發內部政策中強制平倉門檻的客戶執行強制平倉。有關政策原意是確保高級管理層適當地行使其批准權力。

證監會注意到，回應者要求在授出寬免方面享有較大的靈活性，故已修改《指引》，將焦點集中於所授出的寬免是否適當之上。具體而言，對於偏離或寬免期貨經紀行的保證金及強制平倉政策的情況，除非高級管理層具有適當的充分理由，包括其信納有關偏離或寬免不會影響期貨經紀行的財務穩健性，否則不應授予批准。此外，有關批准應定期予以獨立檢視，以確保高級管理層適當地行使其批准權力。

另外，部分回應者不贊同有需要就因提供優惠保證金待遇而承擔的風險設定限額，而其他回應者則認為，在諮詢中建議的10%限額過於嚴格，及須於下一個交易日糾正任何違反要求的情況的規定可能對客戶的交易活動造成不利影響。不過，證監會依然認為，期貨經紀行應只承擔與其財務狀況相稱的風險。量化基準對於防止期貨經紀行提供超出其財政能力所能負荷的優惠保證金待遇至關重要。

證監會經仔細考慮所接獲的意見後，將適用於提供優惠保證金待遇的限額提高至期貨經紀行的速動資金盈餘與其可用資金中較高者的50%。此外，不會強制規定超逾該限額的期貨經紀行須在下一個交易日糾正有關情況，但仍須及時向證監會作出匯報。