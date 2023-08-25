越秀維持全年銷售指引不變　料中央還有板斧穩樓市

對於外界憂慮一些具國資背景的地產商「爆雷」，林表示，市場波動給企業帶來影響，是正常現象。房地產市場在2021年之前是單邊增長，即便企業有些問題，也被增長解決，可是行業自2021年第四季起，特別是去年失速，「…不管是民企、國企，市場主體就是個市場主體… 只要你出了流動性問題，只要你出現信用問題」，企業受到市場影響是正常的。風險會否蔓延還得看企業的經營理念，他認為企業應用好槓桿、管理好流動性。

管理層表示，越秀一年內到期債務比重只有12%，融資環境對集團還是比較「友好」，以目前在手融資額度足夠，下半年可以按業務發展、管理層投資強度，舖排融資。截至6月底，總借貸998億元，人民幣借貸佔比79%，較去年底的75%續增。另未來投資策略續循「穩中求進」的方向，重點投資大灣區，一線及重點二線城市。