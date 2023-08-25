馬鞍山半新盤兩房售775萬　5年帳蝕83萬

二手樓繼續要蝕本出貨，馬鞍山迎海．星灣御兩房單位，議價後以775萬元沽出，物業約5年帳面貶值約83萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯黎泳傑表示，筲箕灣峻峰花園E座低層6室，實用面積約410方呎，兩房間隔，叫價約630萬元，上車客議價後獲減價逾一成，以560萬元成交，呎價約13,659元。

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九龍區

●中原馮健平稱，荔枝角美孚新邨8期百老匯街130號中層B室，實用面積約666方呎，兩房間隔，望內園景，開價690萬元，最新減至640萬元成交，呎價約9,610元，原業主持貨約43年，單位帳面升值逾12倍。

●美聯黃椿璿表示，長沙灣碧海藍天5座高層H室，實用面積約588方呎，三房間隔，望市景，吸引同區換樓客斥資1,010萬元承接，呎價約17,177元，原業主於2010年以493萬元購入，轉手帳面獲利517萬元。

●中原蘇冠謙指，何文田雅閣花園2座中高層C室，實用面積約971方呎，套三間隔，望內園景，以1,300萬元成交，呎價約13,388元，原業主於2000年3月以556萬元購入，持貨23年帳面獲利744萬元。

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新界區

●中原陳鴻霆指，馬鞍山迎海．星灣御16座中層D室，實用面積約496方呎，兩房連儲物房間隔，開價約820萬元，議價後以775萬元易手，呎價約15,625元，原業主於2018年以858萬元購入，持貨約5年帳面蝕讓約83萬元。

●世紀21奇豐趙詠欣指，馬鞍山曉峯灣畔4座高層G室，實用面積約482方呎，兩房間隔，望山景，放盤3個月，當時叫價680萬元，議價後減價42萬元，售價638萬元，呎價約13,237元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山8月暫錄約47宗二手買賣，其中銀湖．天峰7座低層H室，實用面積約700方呎，套三房間隔，開價約1,008萬元，議價後以988萬元易手，呎價約14,114元，新買家為用家。

●世紀21集團發展商項目部(二部)林國輝表示，荃灣愉景新城1座中層E室，實用面積約656方呎，套三房間隔，獲買家以930萬元承接，呎價約14,177元，原業主持貨3年辣招期滿沽售，帳面虧蝕70萬元。

●世紀21天生置業凌嘉豪指，屯門上源6B座低層A室，實用面積約518方呎，兩房間隔，望園景，叫價598萬元，終售533萬元，減幅近11%，呎價約10,290元，原業主於2018年10月以549.4萬元購入，持貨近5年帳蝕16.4萬元。

●美聯馮根明稱，元朗翹翠峰6座中層C室，實用面積約526方呎，兩房間隔，早前以638萬元放售，獲區內首置客議價28萬元，以610萬元承接，呎價約11,597元。

●中原劉德興透露，粉嶺上水8月暫錄約21宗二手買賣，粉嶺花都廣場3座高層E室，實用面積約370方呎，兩房間隔，放盤時開價約450萬元，議價後以427萬元易手，呎價約11,541元，新買家為用家。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑O座低層2室，實用面積約519方呎，兩房間隔，望內園景，未補價第二市場叫價580萬元，放盤4個月，減價約15%，以492.8萬元沽出，呎價約9,495元。

●世紀21奇豐李嘉文指，沙田第一城8座低層G室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望內園景，單位放盤5個月，開價480萬元，累減30萬元，減幅6.3%，以450萬元成交，呎價約13,761元。

●利嘉閣郭建民表示，沙田偉華中心3座低層C室，實用面積約308方呎，兩房間隔，開價440萬元，最終累減至402萬元易手，呎價約13,052元，屋苑現時有約48個放盤，入場費420萬元起。

●利嘉閣黃嘉仁稱，將軍澳日出康城首都5座右翼中層C室，實用面積約680方呎，套三房間隔，享內園景，開價818萬元，終累減至768萬元易手，呎價約11,294元，原業主持貨逾8年，帳面獲利172萬元。

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