SmarTone推電腦節會場限定　上5G享多重優惠

SmarTone於今年香港電腦通訊節推出連串會場限定優惠，入場人士蒞臨SmarTone電腦節展銷攤位，可享5G上台優惠、年度新機SmarT Pass出機快證、Samsung旗艦手機出機折扣；同時可參加5G夾公仔遊戲贏取驚喜獎品。

限定優惠一，SmarTone為電腦節參加者推出兩項限定5G優惠月費計劃，熱愛打機煲劇的高用量用家，可選「極速5G高用量必選」計劃，月費239元，享110GB本地5G數據及會場限定升級無限數據^(速度高達5Mbps)。中用量用家亦有「中用量5G抵用之選」計劃，月費只須175元，享42GB本地5G數據及會場限定升級無限數據^(速度高達1Mbps)。現場上指定5G月費計劃，額外加送300元SmarTone潮物配件購物券及指定上台禮品。

限定優惠二，選用指定SmarTone 5G月費計劃，即享「SmarT Pass出機快證」及連串出機禮遇*，於年度新機接受預訂時優先選購。客戶於電腦節會場上台，更享額外SmarT Pass優惠，只須加20元/月，即獲額外一張「SmarT Pass」出機快證、額外年度新機88折優惠以及免費12個月升級版「SmarTone 爆芒換新™」服務。此外，上台再額外加送Verbatim 67W快速充電器一個(價值238元)。

限定優惠三，於會場上台或續約選用指定SmarTone 5G月費計劃，即可以「跟Plan至抵價」+選購Samsung Galaxy Z Flip5及Galaxy Z Fold5，機價折扣高達3,100元，兼享高達4,396元出機禮遇。

限定優惠四，SmarTone電腦節限定優惠更包括精選配件低至4折以及Home 5G寬頻限時優惠。此外，入場人士只須讚好SmarTone官方社交平台，即免費獲贈精美禮品一份；分享指定Facebook或Instagram貼文，更可免費玩5G夾公仔機一次，有機會贏取驚喜獎品。優惠及禮品數量有限，送完即止。