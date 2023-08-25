新盤成樓市焦點　康城項目超購逾15倍

樓市注意力繼續落入新盤，周末兩日(26、27日)市場合共有253個一手單位發售，佔逾半數來自將軍澳日出康城全新盤，項目超額認購逾15.6倍。而新盤特色單位連錄承接，薄扶林豪宅樓盤再沽複式戶，尖沙咀單幢式項月亦錄連天台單位買賣。

●凱柏峰III截飛收票逾2300張 超額逾15.6倍

資料顯示，以200天人才付款計劃，扣除14%折扣優惠及4.5%利息補貼後計算，明日發售單位折實售價由逾576.71萬至逾1,228.33萬港元，呎價約15,168至17,653元，平均呎價約16,308元。

●維港滙II三房戶1903萬成交 呎價2.4萬元

●碧麗軒今招標售出三房連花園 成交價3580萬

華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒再沽1伙複式戶，項目於周五(25日)招標售出單位08，位於地下及一樓，實用面積1,623方呎，三房連雙套間隔，連108方呎花園，成交價3,580萬港元，呎價約22,058元。

據悉，買家在薄扶林區睇樓多月，有感區內同類新盤供應罕有，因此落實入市。上址為該盤8月份售出的第2宗複式戶，項目單位02同類單位，上周以4,680萬元成交。

資料顯示，該盤由5座獨立洋房及 16伙複式戶組成，合共提供21伙。

●尖沙咀本木沽出1伙特色戶 成交價1020萬元

●長沙灣睿峰兩房售1369萬 樓盤累售275伙

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰於周五(25日)再售1伙，項目東翼15樓E室，實用面積約499方呎，兩房間隔，成交價1,369萬港元，呎價約27,453元。

發展商表示，樓市交投平穩向上，項目自2月初重啟銷售步伐迄今累售86伙，套現金額直逼10億元，整個項目已累售275伙。

●海茵莊園再沽1伙 售價493.1萬元