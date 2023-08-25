美股早段向好　道指升240點

市場觀望聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole央行年會上的講話。美股周五早段向好，道指升240點，報34,339點；標指曾升23點，報4,399點；以科技股為主的納指升73點，報13,537點。港股夜期報17,962點，升8點；高水6點。

企業消息方面，陷入財務困境的共享辦公室公司WeWork據報遭受來自投資者的壓力，有多家基金投資者正在研究WeWork申請破產的可能。

消息人士透露，貝萊德、King Street Capital和Brigade Capital等資產管理公司，正就WeWork的重組方案展開初步討論，有部分甚至支持WeWork申請破產保護及債務重組。WeWork股價早段升3.2%。

倡導「先買後付」的金融科技及支付公司Affirm公布截至6月底止一季業績，期內收入按年增長22.43%至4.45億美元；虧損按年擴大10.49%至2.05億美元。該公司表明，目前利率環境及消費市場的負面情緒預期會在未來一年內持續，但公司仍預期接下來一年可以扭轉經營虧損，錄得經調整後的經營溢利。該公司股價早段曾升21.94%。

美國電訊業巨頭T-Mobile宣布，計劃裁減大約7%的員工，即相當於約5,000人。該公司解釋，裁員的主因在於吸納新客戶和維持舊客戶的成本「比數個季度前高了很多」；又指擴大高速互聯網和發展其他業務領域的舉動，仍不足以滿足不斷變化的客戶期望。