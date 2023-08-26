東方日報B1：內房債彈恐波及港企

所謂永續債券，也稱「萬年債券」，它支付固定利息但不設到期日，一些可由發行人自行決定贖回與否。由於發行人不一定贖回，債權人如要取回資金，絕大部分時間只能按市價在市場上出售，所以風險較高，評級也會較同一發行人所發的其他債券低，但債息也會高於傳統債券，屬高收益債券的一種。

據悉新世界有票據上周跌幅最多達17仙，本周又挫10仙。一隻債券計價是圍繞本為「100」的面值，如市價低過面值，「跌17仙」代表跌幅大過17%。除了前述希慎的永續債券顯著下跌，2020年私有化的利豐，據報其一隻永續債挫達5.2仙，勢創2020年3月以來最大單周跌幅。

德意志銀行亞太區信用分析主管Owen Gallimore稱，「考慮到香港高收益及無評級債券市場(之發行人)直接和間接地與內地房地產有關聯，內房離岸債券的風險正在蔓延至香港」。而永續債最受影響，原因是投資者基礎較小、發行人清盤時收錢的優先順序較低。

在本港能買賣債券的個人，必須向經紀行或銀行出示擁有800萬元資產的證明，被界定為專業投資者才能買賣。

一名中資投行的分析師相信，本次多隻永續債大跌為個別事件，或由債券持有人被銀行追債而急需套現所觸發，加上近期負面消息充斥和市場慘淡情緒互相醞釀，本地債券市場流動性又低之下，造成較大的調整，但不會出現系統性風險。

新世界周五特意發公告，注意到本周四有人在社交媒體以不具名方式刊發關於指控某房地產發展集團的貼文，其言論暗示是該企，現正諮詢法律意見，並考慮向散布該些失實及無根據言論及指控的人採取進一步行動。新世界發言人稱，那些暗示公司「明股實債」抵押旗下商業項目的內容全屬虛假誤導，因此集團考慮向相關執法部門舉報。

希慎回覆本報查詢時則稱，管理層早前已於中期業績發布會分享，希慎財務穩健，有充足資金流動性，於年中所持有的現金及現金等價物足夠應付未來3年所有到期的負債。

上述分析師稱，本地地產商負債率一向偏低，就算是新世界，債務過千億元，但憑藉龐大的優質收租物業群和經常性收益，以及母公司周大福企業的支持，相信在財務上不會出現任何問題。

然而，他表示，整個地產行業都難免要面對共同的問題，如融資成本上升、通關後本地零售業表現未如理想，以及商廈物業空置率上升等，惟本地地產商業績表現會平穩，只是股價較資產淨值(NAV)的折讓，可能要維持五至六成一段時間，直至整體經濟好轉才會收窄。