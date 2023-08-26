【內房鬆綁】內地落實首置「認房不認貸」

中國樓市限貸門檻「鬆綁」！即使家庭成員之前曾申請按揭借錢，但只要目前名下無內地物業，買樓就可被認定為首置，能享受首置按揭貸款的首期比例及利率優惠，「認房不認貸」新規更會納入「一城一策」工具箱，供各地城市自主選用，明顯為降低居民買樓成本，更好滿足剛性和改善性住房需求。

憂引發內銀大規模壞帳

不過，向房地產開發商傾斜的新政可能只是內地銀行放手一搏，樓價縮水擔憂一日未止，亦勢難引誘居民交出巨額存款，內房敞口在中外債務逼近下，恐換來大規模壞帳，進一步危及經濟穩定。

自下半年伊始，不少經濟學家已推測內地政府將採取更多救市措施，包括摩根大通曾估計，鑑於內房銷售數據遜預期及樓價回調，估計第一步會是降低首期現金支付比例，惟時至今日，愈來愈多大行專家相信內地要採取比取消限貸更為有效的措施。

昨日由官媒確認住建部、中國人民銀行、國家金監總局已聯合印發通知，當局就優化個人住房貸款中住房套數認定標準，已作出重大調整，意味樓市政策工具箱正式被打開。另外，毗鄰上海的二線城市浙江嘉興也發布樓市「21條新政」，取消限購限售，並指導商業銀行「依法有序」調整既有樓按之利率。

倡設國有基金入股民企

不過，中銀証券首席經濟學家徐高認為，現時政策仍聚焦需求，應當需求側和供給側並重，而後者更重要。第一步應放鬆「三道紅線」、房地產貸款集中度管理制度等房企融資約束性政策。雖然融資約束解除，恐怕內銀也不太敢放貸，尤其是放貸給民營開發商，因為他們現在確實身處困境，但下一步成立國有房地產紓困基金，並入股民營房企，將會令地產開發商的信用風險明顯下降，老百姓也敢買樓，穩定市場信心的目的達到後，紓困基金便可賣股退場。

面對全球第二大經濟體引擎失速，最大經濟體美國反倒過來不敢掉以輕心。美國財政部副部長阿德耶莫坦言，正密切關注內地經濟發展，由於樓市滑坡不斷加劇、消費支出和信貸增長回落，直言內地經濟增長步履蹣跚；甚至可能會對一些依賴內地的發展中經濟體和地區帶來困難，美國經濟對此已做好準備，冀可抵禦內地經濟疲弱帶來的不利影響。