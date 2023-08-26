【提振市場】傳方星海來港晤投資者圖阻外資撤離

中國出盡法寶提振資本市場！據報中國證監會主席方星海來港與國際資產管理公司開會，試圖扭轉外資撤離之際，內地當局有意將股票印花稅稅率降低最多50%，以重振投資者對股市的信心。

另有消息人士指，中國人民銀行已進行窗口指導，要求部分境內銀行減少通過債券「南向通」計劃進行海外投資，為支撐市場又一舉措，惟亦有接近監管部門的人士指，暫停資本外流消息不屬實，外資監管政策沒有發生變化。

股票印花稅率擬大減50%

全球資金一直在逃離內地市場，據外媒統計，截至周三，外資已經連續13天淨賣出A股，是2016年以來最長流出紀錄，累計淨賣出近110億美元，而實際上，周五外資再度循滬深股通淨沽A股24.01億元人民幣。市傳富達國際、高盛等公司均受邀參加有關會議，而中證監會上敦促這些機構增加股票投資。

另外，據外媒報道，財政部等中國監管機構已向國務院提交方案，建議將目前0.1%的股票印花稅率下調，降幅20%或50%，並預估相關效果。

業界籲港免徵一年谷交投

事實上，港股交投持續下降，要求港府減免股票印花稅的聲音愈來愈大。立法會金融服務界議員李惟宏表示，港府應從短、中及長期考慮增加本港市場競爭力及吸引力，短期而言，建議可以在未來6個月至一年暫時豁免徵收股票印花稅，以刺激交投。

至於長期方面，他認為，股票印花稅稅率一定要減，且愈低愈好，並不希望差過以前的水平，強調港府平衡稅收之餘，也要顧及香港作為國際金融中心的競爭力，否則未來必然會遇上許多挑戰。同時期望，港府能在新一份施政報告中，落實資本投資者入境計劃細節、GEM(前稱創業板)改革等，以吸引更多人才和資金來港，帶動本港金融服務行業及專業服務，從而刺激實體經濟。

對於坊間有意見認為香港應加長交易時段，惟他認為未必有利交投，要視乎產品特性，例如期貨市場，延長至24小時交易可與國際市場接軌。