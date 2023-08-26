市場消化鮑威爾言論　道指倒升247點

美股周五(25日)反覆做好，道指早段升幅最多擴大至逾250點，但在美國聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole全球央行年會發言後，一度倒跌70點，但其後收復失地，道指最終回升247點或0.73%，收報34,346點；標指收報4,405點，升29點或0.67%；納指亦升126點或0.94%，收報13,590點。

波音升2.8%，英特爾亦升逾2%，是升幅最大的兩隻道指成分股。相反近期熱門的人工智能(AI)概念股英偉達(Nvidia)則跌2.4%收市。

總計全周，道指跌0.45%，連跌第2周；標指及納指分別升0.82%及2.26%，均結束過去3周跌浪。

鮑威爾周五在Jackson Hole全球央行年會上重申，聯儲局將根據數據決定下一次的利率變動，但稱美國通脹目前仍然過高，聯儲局準備好在適當情況下，進一步加息，並打算將政策保持在限制水平，直到確信通脹持續下降，以​​實現目標。不過，在決定是否進一步收緊政策時，當局會謹慎行事。市場之後解讀認為，聯儲局有機會9月暫緩加息。

聯儲局上月加息0.25厘，聯邦基金利率目標區間升至介乎5.25厘至5.5厘的逾22年高位，下次會議將於9月19日至20日舉行。利率掉期市場最新顯示，交易員押注聯儲局9月只有20%機會加息0.25厘，至於減息0.25厘，則預計延後至明年7月。

另外，消費者信心轉弱，美國密歇根大學8月消費者信心指數終值69.5，低於7月的71.6，市場原先預期維持於8月初值的71.2。而1年期通脹預期則由7月的3.4%，微升至8月的3.5%；5年期通脹預期連續第3個月處於3%。

鮑威爾發言後，美匯指數高見104.45，創6月以來高位，其後升幅收窄，報104.15。歐元一度跌0.41%至1.0766美元，日圓曾插至146.63兌每美元。

而美國10年期債息亦最多升5.6個基點，報4.287厘，其後回落至4.2314厘，沒有太大變動。

商品市場方面，美元上升，削弱黃金的吸引力。紐約12月期金收市報每安士1,939.9美元，跌7.2美元或0.4%，結束4日升市。相反紐約期油倒升0.99%，每桶收報79.83美元，布蘭特期油亦升1.34%，收報84.48美元。

此外，港股ADR指數按比例計算，收報17,987點，升30點。大型藍籌升跌不一，滙豐控股收報58.85港元，較港收市高0.76%；騰訊控股收報319.64元，較港收市低0.11%。