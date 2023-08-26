美前財長薩默斯：聯儲須再加息至少一次

外媒報道，美國前財長、哈佛大學教授薩默斯(Lawrence Summers)表示，聯儲局可能需要至少再加息一次，並警告指當局對美國財政赤字的影響未夠重視。

薩默斯接受外媒訪問時指，估計將需要聯儲局進一步加息，目前經濟正在醞釀的放緩幅度不大，有預測指今季增長率將超過5%。

此外，他對聯儲局主席鮑威爾周五(25日)在Jackson Hole全球央行年會發表的講話表示讚賞。薩默斯補充指，鮑威爾的言論顯示，聯儲局對中性利率(既不刺激，也不限制經濟的水平)可能高於以往的可能性持開放態度。

薩默斯表示，雖然沒有明確承認中性利率較高，但鮑威爾指，考慮到利率被推高的程度，增速比許多人預期快得多。薩默斯稱，認為這將強化市場日益增長的感覺，即聯儲局正恢復其抗擊通脹的信譽。

他提到，政府預算赤字大幅擴大，意味大幅增加對儲蓄的吸收並刺激需求，所有這些都意味中性利率會上升，現時及未來都會上升。

此外，「老債王」格羅斯(Bill Gross)在社交平台表示，美國10年期國債孳息率可能會升至4.5厘，短期利率料保持相對穩定。他指，在Jackson Hole會上得到的隱晦信息是「更高、更長」。