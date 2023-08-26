【錢夫人巡舖】虛銀及中小行加息搶錢　龍頭行削短存息

環球市況不穩，相信唔少市民「有閒錢」都寧願做定存穩穩陣陣收息。錢夫人發現，最近中小行及虛擬銀行急起直追加息搶錢，反而龍頭行就暗中削減港元7日期的短存息，認真風水輪流轉！

虛擬銀行方面，小米有份投資的天星銀行宣布，即日起新客戶開立個人存款帳戶，首5萬港元存款可獲30日6.88厘的活期存款年利率優惠，亦即1個月賺約286港元利息，優惠利率不變直至另行通知。

另一虛銀匯立銀行（WeLab Bank）的定息優惠則主攻年期長的客戶，18個月及24個月定期均有4.5厘，入場費為10港元。

至於星展銀行則再加網上港元定存息率，一般星展客戶，以及星展豐盛理財及私人客戶，經網上銀行敍造3個月港元定存，年利率一律為4.2厘，1個月同樣是2.5厘，12個月港元定存則為4.4厘，起存金額為5萬港元新資金。

之不過，喺該行以舊資金敍造定存，利率亦拍得住新資金，事關1個月息口都有2.45厘、3個月為4.1厘、12個月則在4.3厘。與新資金一樣，一般星展客戶，以及星展豐盛理財及私人客戶利率都平等，齊齊「共同富裕」。

另邊廂，發鈔行滙豐於下半年則首度削減公開牌價息率，遭殃的7日期短存息，最新息率減1厘至9厘，相關息率為滙豐尚玉客戶的高端客戶；至於滙豐卓越理財客戶，以及滙豐One/其他客戶在同一項目的息口亦減至8.9厘及8.8厘。此外，上述息率為流動理財年利率及將資金兌換成指定貨幣。