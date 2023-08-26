管濤：年內人幣匯率料寬幅震盪

內媒報道，2023年亞布力論壇夏季高峰會於8月24日至27日在深圳召開。中銀證券全球首席經濟學家管濤稱，年內人民幣匯率將是寬幅震盪行情。

他解釋，到底偏強還是偏弱，最根本取決於內地經濟恢復的情況，如果經濟恢復得好，市場信心得到提振，人民幣匯率是一個中樞偏上的震盪行情；如果恢復不及預期，人民幣匯率可能還會有調整的壓力。「猜不准是必然，雙向波動是常態，我們還是要以風險中性的態度對待匯率的漲跌。」

談及經濟形勢，管濤稱，中國外部環境變得更加複雜嚴峻。一方面，由於自身經濟的原因，美國聯儲局的緊縮還在延續，這對世界經濟、國際金融的影響還在進一步顯現。另一方面，地緣政治因素的影響也使得國際貿易和投資放緩。

管濤指，這不僅僅是中國面臨的問題，全世界都面臨類似的問題，雖然中國出口負增長，但整個全球貿易也是負增長。

他又表示，最近看了一個數據，嚇一大跳，意大利從今年4月份開始生產物價指數(PPI)是負增長，而且是連續負增長，7月份德國的PPI也是負增長，這從根本上反映全球經濟增速放緩，此外，主要央行的貨幣緊縮造成反通脹帶來的大宗商品價格回落，「大家都面臨同樣的問題」。