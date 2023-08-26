交行：房地產業資產質量管控為重點 碧桂園等業務餘額極小
2023年08月26日 11:42
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交通銀行(03328)剛發表上半年業績，當中淨利息收益率1.31%，按年下降22基點。內媒報道，在貸款市場報價利率(LPR)下調的背景下，銀行息差預計仍有下行壓力。該行周五(25日)收報4.37港元，升1.15%。
●息差面臨一定下行壓力
報道指，值得一提的是，與其他大行相比，交行淨息差水平處於偏低水平。交行行長劉珺解釋稱，主因交行在網點布局及負債成本上，與其他大行存在一定差異。此外，交行的國債和地方債投資佔比較高，利息免稅因素對交行淨利潤貢獻較大，但並沒有體現在淨息差中。
劉珺表示，從上半年的數據來看，如果還原國債、地方債的收入免稅部分，交行的淨息差實際是在約1.53%，比去年提升約22基點，這個息差的變動趨勢和同業一致。
房地產走向備受關注。根據該行上半年業績，住房貸款在交行的個人貸款中佔比19.2%，相較去年底的20.74%，下降1.54個百分點。
交行首席風險官劉建軍表示，由於房地產行業整體流動性緊張，房地產市場銷售低迷的問題改善確實不是一蹴而就的，未來一段時間，房地產行業資產質量管控仍是他們的工作重點。
對於近期市場關注的焦點房企，交行方面表示，碧桂園(02007)在該行的業務餘額非常小，項目貸款正常；遠洋集團(03377)在交行的業務餘額佔比非常小，涉及房地產板塊和數據物流板塊大多數還本付息正常。除個別房地產項目出現問題外，總體資產質量可控。
●城投貸款無出現明顯資產質量漏洞
此外，劉建軍表示，在經濟下行壓力持續的背景下，確實有部分經濟基礎比較薄弱的地區主體出現風險，但從全國整體情況來看，城投貸款和地方政府相關貸款沒有出現明顯的資產質量漏洞。
他表示，交行的城投貸款投放主要集中於穩經濟政策重點支持的基建領域，未來將繼續支持國家確定的重點領域、重大項目的建設。
他又指，交行始終保持穩健審慎的風險偏好，在策略上主要是優選高層級、強財力、債務可控的地區，選擇公司治理比較規範、經營財務穩健的主體，合理審慎的確定業務期限，嚴守不發生系統性風險底線。