內地落實首置「認房不認貸」　專家：一線城市跟進機會大

內媒報道，周五(25日)住建部、中國人民銀行、金融監管總局聯合印發《關於優化個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》，推動落實購買首套房貸款「認房不用認貸」政策措施。分析指，這是樓市政策的一次重要調整，而且對買家影響十分顯著。

何為「認房不認貸」？諸葛數據研究中心首席分析師王小嬙表示，認房、認貸主要是銀行發放貸款時判斷首套房、二套房的標準，認房是認所在城市的單位，認貸是認全國的房貸。全國各地執行標準不一樣，「認房又認貸」最為嚴格，只要在全國有過貸款紀錄，再次申請貸款按照二套房來發放。

據諸葛數據研究中心不完全統計，目前共有一線城市及廈門、成都、合肥等約20個熱點城市實行「認房又認貸」的政策。

王小嬙認為，新政策利好兩類置業群體，一類是常住地有一套貸款住房準備賣出單位換樓，一類是在常住地外其他城市有過房貸紀錄本地無樓的買樓客群。對市場而言，「認房不認貸」有利於改善性需求的釋放，也符合更好地滿足改善性合理住房需求政策方針，提升市場活躍度，促進樓市平穩發展。

值得一提的是，由於此項政策是作為政策工具，納入「一城一策」工具箱，供城市自主選用。王小嬙認為，在當前市場持續下行的背景下，一線城市跟進的概率較大。

易居研究院研究總監嚴躍進認為，過去若是執行了「認房又認貸」政策，部分有過貸款紀錄的買家，其換樓可能會被認定為二套房，導致認購首付比例和利率明顯偏高，置業成本加大。此次政策明確，對於首套房的認定，只看所在城市是否有樓，而不看是否有貸款紀錄，即只要名下無樓，就可按首套房進行認定。這就使得一些有過貸款紀錄的買家，也可以享受到首套房的政策，即令置業門檻降低。