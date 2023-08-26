萬科創始人王石：內房調整未完　宜借鑑港地產商經驗

王石提出兩個數據，第一、改革開放時，中國人均居住面積是5方米，現在雖然有不同的統計數據，但整體來說已經達到40方米，基本的居住問題已經解決，「房地產發展到了頂峰就會下降」。

至於第二個數據，他提到，中國房地產市場中，商品房佔80%，這在全世界是絕無僅有，將來的市場結構會改變。「顯然現在大大小小的開發商會進行新的調整、洗牌，叫驚雷滾滾，還是叫烏雲密布，怎麼形容都不為過。行業還會存在，但是企業的調整會非常、非常大。」

不過王石強調，房地產作為中國經濟支柱產業是不會改變。「企業起起落落很正常」。香港的地產商在經歷多個高低房地產周期後，積累寶貴經驗，特別是在資產負債管理及戰略調整方面。

他指，香港的一些地產商，其公司的資產負債，跟內地地產商相比都非常低，就算是和美國其他一些發達國家比較，公司負債率也比較低。而且，地產開發非常慢，並不高速運轉，一步一個腳開發，水平非常高。

談及內地企業國際化發展，王石建議，不但要借助港府的組織，商業企業、海外的渠道，要多借助香港的經驗和能力。「香港是一個東西方文化交流的窗口，沉澱了工業發達國家很多先進成功的做法，所以我認為學習香港到現在一點不過時。」