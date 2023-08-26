英偉達業績超班前景亮麗　點解郭明錤仲狂潑冷水？

受全球人工智能(AI)熱潮帶動，「AI之王」英偉達(Nvidia)的AI晶片被各國科技公司瘋搶，第2季交出超強成績表之餘，並對預測第3季收入高達160億美元(約1,248億港元)，風頭可謂一時無兩，不過有「最強蘋果分析員」之稱的天風國際分析師郭明錤卻對近期股價勁波動的英偉達大潑冷水，並指在AI股下跌修正之際，投資者宜有所保留，別急着搶進。

郭明錤在社交媒體對英偉達提出4大看法，首先，指自己所交涉的投資者中，部分人期望英偉達第3季業績收入能達165億至175億美元(約1,287億至1,365億港元)，因此該公司對第3季收入的展望是低於部分投資者預期。

第二，郭明錤認為，從基本面看，英偉達的CoWoS先進封裝第4季出貨，按季增速將顯著放緩至持平，這對部分短線交易者來說，在股價已經漲多之時，並不是一個正面信號。

CoWoS是一種2.5D、3D的封裝技術，可以分成CoW和WoS。CoW(Chip-on-Wafer)是晶片堆疊；WoS(Wafer-on-Substrate)則是將晶片堆疊在基板上。CoWoS就是把晶片堆疊起來，再封裝於基板上，最終形成2.5D、3D的形態，可以減少晶片空間，同時減少功耗及成本。

第三，郭明錤指，另一個影響AI股價的短期因素是，在ChatGPT流量顯著下滑時，並沒有出現可持續獲利的AI服務商業模式，除了只見英偉達AI晶片需求升溫外，並無其他議題能明顯對AI股票帶來影響。

第四，他表示，目前AI供應鏈股價已經大幅上漲不少，短期內將有更多投資者獲利了結，不過由於AI長期趨勢仍持續向上，如果沒有其他更好的產業可以布局，投資者可能會積極尋找其他股價尚未反映的AI受惠股。