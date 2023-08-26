遭受挑戰？專家： 6大因素恐重創美元霸權

「去美元化」進程正在加速。內媒報道，中國國際經濟交流中心周五(25日)舉行以「金磚國家峰會與交流合作」為主題的「經濟每月談」，中國國際經濟交流中心總經濟師、執行局副主任陳文玲表示，雖然美元當前仍然是全球主導貨幣，但「去美元化」是一種長期趨勢，從美國國內到世界各國都出現明顯的「去美元化」推動因素，成為不約而同的選擇。

陳文玲指，在金磚國家和新興經濟體推動本幣結算的同時，未來美元受到重創或者主導地位加速衰弱，可能有6個方面的因素推動。

第一、是美國國內的推動。美國國內已經興起重回布雷頓森林體系的潮流，11個州把黃金和白銀作為和美元同等的貨幣，7個州賦予黃金法律貨幣的地位，43個州免除金銀的銷售稅。為回歸布雷頓森林體系，提高金銀和美元的比重關係，美國50個州中的43個州已經開始準備工作。因此，推動因素首先來自美國國內。

第二、根據國際貨幣基金組織(IMF)7月的報告，110個國家已採取一種或者多種形式「去美元化」。儘管「去美元化」是一個歷史過程，但這個歷史過程已開始。

第三、各國央行正加快增加黃金儲備，2022年達歷史最高峰，今年比2022年又有大幅度增長。中國的黃金儲備位列全球第6，排第1位的美國有8,133噸儲備，德國第2位，俄羅斯增長較快，排在第4位。

第四、151個國家的央行已經推出或研究推出數字貨幣，數字貨幣在認同建立規則、相互對接完成後，對美元主導貨幣的地位會有比較重大衝擊。

第五、全球已建立30多個繞開美元的結算體系，其中包括俄羅斯、中國、伊朗以及歐洲的英國、法國、意大利等多國。美元結算用環球銀行間金融通信協會(SWIFT)體系，來遏制打壓制裁其他國家的歷史會加快終結。

第六、「石油美元」開始鬆動，沙特阿拉伯、伊朗、俄羅斯等產油國開始使用人民幣或盧布結算石油和天然氣。美元綁定石油的體系已開始鬆動。

陳文玲指，選擇使用美元，是各國對美元認同，以及對美國霸權及國家地位認同的體現，現在出現不認同，紛紛推動「去美元化」，也是對美元霸權的不認同和對美國信用的不認同，這是一個長周期趨勢，現在已經開始。