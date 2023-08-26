鄺紫珊：美股基金值得持有　等調整再考慮加碼

美股標普500成分股於第二季財報，約八成企業的盈餘是優於市場預期，第二季盈餘年上調幅度達2.3個百分點，並預期未來三季盈餘年增率，有望分別上升0.1至0.3個百分點，顯示美國經濟與企業營運狀況相對穩健及樂觀，對美股後市表現起支撐作用。

根據全美商業經濟協會7月份發表的報告指，約七成受訪者認為未來一年衰退的機率可能低於五成。市場對衰退憂慮減低，加上美股第二季財報有八成企業是優於市場預期，對美股基本面有支撐，預視美國大型企業今年會繼續領跑，即使有調整但幅度也相對較小。

最近美股經過一定幅度的修正，其中大型科技股回調，更有利投資者趁調整時再度部署。科技股長線題材豐富，尤其是看好人工智能(AI)及晶片類的科技股，可多加注視，以參與AI帶來的黃金商機。

香港的投資者不一定熟悉美股，但面對港股的疲弱不振，建議可對美股作適當部署。美國是世界第一大經濟體，企業更多是成長型及不屬於周期性的股票，要獲取相對穩健的回報較易掌握。

若投資者不想太單一投資科技類股份，也可考慮以標普500大型股票或以美國價值股為主的基金作投資考慮。隨着近期美國經濟持續展現韌性的勢頭，以及企業財報表現不俗，預期美股將會再持續一段上升的走勢。手上有美股基金可繼續持有，待後續有較大調整空間時，再考慮加碼。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊